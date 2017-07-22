РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Corsair приобретает компанию SCUF Gaming

17 декабря 2019, 11:15


Процессор Intel Core i7 9700KF с большой скидкой

С 2011 SCUF Gaming производит игровые контролеры для компьютеров и игровых платформ. Компания стала известной благодаря добавлению дополнительных клавиш к своим уникальным конструкциям геймпадов, а также прочим улучшениям, ориентированным на производительность. В целом, кода речь идёт о геймпадах, SCUF является одной из самых лучших на рынке.

Corsair приобретает компанию SCUF Gaming


Corsair сообщила о покупке SCUF Gaming, ожидая завершения своей транзакции в течение следующих 30 дней. Это приобретение позволит добавить геймады в периферийную линейку продуктов, тем самым заполнив пробел в потребительской базе Corsair. За последние два года Corsair приобрела Origin PC и Elgato Gaming, которые являются известными на своих рынках. Появление в её составе SCUF Gaming позволит ей выйти на новый рынок.

Потрясающая скидка на смартфон Apple iPhone XS


SCUF является известным брендом на рынке потокового вещания и киберспорта, тесно сотрудничая с Activision для Call of Duty и игровыми лигами, включая NBA 2K League и eMLS. Стоит отметить, что SCUF Gaming останется отдельным брендом в составе Corsair и продолжит свою работу из главного офиса в Атланте и региональных офисов. Все вопросы гарантии и техподдержки остаются в силе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Акции Xiaomi Group выросли почти на 4%: установлен новый максимум
  • Samsung инвестирует $8 млрд в развитие завода в Китае
  • Аналитики: Apple не будет значительно повышать цены на iPhone 5G в 2020 году
  • Власти США заинтересовались дорогостоящим приобретением Google
  • Бюджетные смартфоны Samsung получат 5G-чипсеты от MediaTek

    • следующая новость
    Карта памяти MicroSD прожгла дыру в консоли Nintendo Switch

    предыдущая новость
    Snapdragon 865 протестирован в AnTuTu: чипсет показал рекордную производительность

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор МФУ Xerox B205: универсал для Малого Офиса 2.0 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор лазерного МФУ Xerox B205 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Обзор беспроводной гарнитуры Mpow H7 Plus Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2019

    Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения

    Распаковка CHUWI UBook Pro: недорогой планшет на процессоре Intel N4100

    Известны новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir

    Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs: новый шарнир и улучшенный дизайн

    realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ получил ценник дешевле 40 тысяч рублей

    Монитор Asus TUF Gaming VG279QM получил гигантскую частоту обновления до 280 Гц

    Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

    17 декабря, 2019

    Sony представила Back Button Attachment: две дополнительные программируемые кнопки для DualShock 4

    OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini

    Microsoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox

    OnePlus представит свой первый концептуальный смартфон на CES 2020

    DeepCool представляет процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB с RGB-подсветкой

    Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air: привлекательный дизайн и доступный ценник

    Карта памяти MicroSD прожгла дыру в консоли Nintendo Switch

    Corsair приобретает компанию SCUF Gaming

    Snapdragon 865 протестирован в AnTuTu: чипсет показал рекордную производительность

    Анонс смартфонов серии Vivo X30: чипсет Exynos 980, поддержка 5G и 64 Мп камера

    16 декабря, 2019

    Samsung работает над 144 Мп датчиком камеры

    SilverStone представила блок питания Essential ET700MG

    Samsung Galaxy S11 Plus появился на первом рекламном рендере: изменения в составе задней камеры

    ССЫЛКИ