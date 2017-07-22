С 2011 SCUF Gaming производит игровые контролеры для компьютеров и игровых платформ. Компания стала известной благодаря добавлению дополнительных клавиш к своим уникальным конструкциям геймпадов, а также прочим улучшениям, ориентированным на производительность. В целом, кода речь идёт о геймпадах, SCUF является одной из самых лучших на рынке.
Corsair сообщила о покупке SCUF Gaming, ожидая завершения своей транзакции в течение следующих 30 дней. Это приобретение позволит добавить геймады в периферийную линейку продуктов, тем самым заполнив пробел в потребительской базе Corsair. За последние два года Corsair приобрела Origin PC и Elgato Gaming, которые являются известными на своих рынках. Появление в её составе SCUF Gaming позволит ей выйти на новый рынок.
SCUF является известным брендом на рынке потокового вещания и киберспорта, тесно сотрудничая с Activision для Call of Duty и игровыми лигами, включая NBA 2K League и eMLS. Стоит отметить, что SCUF Gaming останется отдельным брендом в составе Corsair и продолжит свою работу из главного офиса в Атланте и региональных офисов. Все вопросы гарантии и техподдержки остаются в силе.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".