Один из владельцев Nintendo Switch заявил, что недавно приобретённая microSD-карта оплавила порт игровой консоли. Данное заявление появилось на Nintendo Switch Reddit. В частности, владелец сообщает, что приобрёл новую карту памяти microSD в период большой распродажи.
Интересно, что данный инцидент произошел сразу, как только владелец начал использовать карту памяти. Само собой, как только была обнаружена проблема, пользователь выключил консоль. По словам владельца, речь идёт о карте памяти SanDisk - Extreme PLUS 1TB microSDXC UHS-I, которая обычно продается за $400 (25 000 руб).
Также он добавил, что сначала он почувствовал неприятный запах дыма. Место расположения карты очень сильно нагрелось. Далее владелец вытащил её с помощью SD-адаптера, который был в комплекте с картой, и, к счастью, оказался под рукой. Вероятно, это и помогло предотвратить худшее. Если все так и было, то при установки карты консоль была выключена.
Вопрос о том, произошёл ли этот инцидент из-за неисправности консоли Nintendo Switch или microSD, ещё предстоит выяснить. Вероятно, более подробная информация появится в ближайшее время.
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