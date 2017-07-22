Как и ожидалось, сегодня Realme представила свои первые полностью беспроводные наушники Realme Buds Air. По словам компании, новинка получила эргономичный дизайн, удобный при ношении и богатый функционал.
Realme Buds Air используют специальное решение Dynamic Bass Boost для обеспечения мощных басов, что расширяет возможности просмотра фильмов и прослушивания музыки. Имеются два встроенных микрофона с поддержкой технологии шумоподавления. Один из них воспринимает голос пользователя, а второй - внешний звук, затем путём алгоритмов обеспечивается чёткая передача голоса при разговоре.
В основе новинки лежит производительный чипсет R1, который решает проблему задержки звука. Также есть поддержка протокола Bluetooth 5.0, который эффективно обрабатывает передачу звука и обеспечивает чрезвычайно низкую задержку. По словам компании, благодаря специальной технологии, после первого подключения к вашему смартфону, Realme Buds Air будут мгновенно подключаться при каждом открытии крышки зарядного кейса.
Кроме того, оба наушника подключаются к смартфону одновременно, что обеспечивает плавную синхронизацию звука. В отличие от других аналогичных продуктов на рынке, в данном случае имеется игровой режим Gaming Mode, который гарантирует снижение задержки на 51%, за счёт чего достигается отличая синхронизация звука и изображения.
Благодаря функции Smart Wear Detection и встроенным датчикам расстояния, обеспечивается по-настоящему бесперебойная работа устройства. Они также поддерживают элементы управления Smart Touch, такие как двойное нажатие для воспроизведения/паузы, тройное нажатие для пропуска дорожки, длительное нажатие для активации Google Assistant и так далее.
Говоря об автономности, Realme Buds Air обеспечат до 3 часов непрерывного воспроизведения музыки и до 17 часов, учитывая подзарядку от кейса. Кроме того, Realme добавляет, что Buds Air также поддерживают беспроводную зарядку, а сам корпус имеет довольно удобную форму, светодиодный индикатор и порт Type-C для проводной зарядки.
Realme Buds Air доступны в жёлтом, белом и чёрном цветах по цене $56 (3 500 руб).
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