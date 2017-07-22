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DeepCool представляет процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB с RGB-подсветкой

17 декабря 2019, 14:25


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Компания DeepCool официально представила новый процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB, который стал обновлением модели GAMMAXX GT RGB 2017 года. Судя по его названию, GT ARGB обладает адресуемой RGB-подсветкой с 3-контактным разъёмом ARGB.

Анонс кулера DeepCool GAMMAXX GT ARGB


DeepCool также несколько пересмотрела дизайн верхней пластины радиатора. Теперь она выполнена в матовом чёрном цвете с подсветкой и логотипом компании. Изменения коснулись и 120-мм вентилятора. Кроме ARGB-подсветки, скорость его вращения теперь достигает 1 650 оборотов в минуту. Для сравнения, данный показатель вентилятора оригинальной модели достигал 1 500 оборотов в минуту. Хотя максимальная мощность воздушного потока снижена до 64,5 кубических футов в минуту, против с 70 кубических футов в минуту у оригинала.

Анонс кулера DeepCool GAMMAXX GT ARGB


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GAMMAXX GT ARGB относится к кулерам башенного типа, имеет алюминиевый радиатор со стопкой рёбер, по которому тепло передается четырьмя медными тепловыми трубками толщиной 6 мм, непосредственно контактирующих с процессором у основная. Среди поддерживаемых сокетов можно отметить AM4, LGA115x и LGA2066. Размеры кулера составляют 129 x 77 x 157,5 мм, вес - 676 г, включая вентилятор. К сожалению, компания не раскрыла информацию о ценах.

Анонс кулера DeepCool GAMMAXX GT ARGB




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