Компания DeepCool официально представила новый процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB, который стал обновлением модели GAMMAXX GT RGB 2017 года. Судя по его названию, GT ARGB обладает адресуемой RGB-подсветкой с 3-контактным разъёмом ARGB.
DeepCool также несколько пересмотрела дизайн верхней пластины радиатора. Теперь она выполнена в матовом чёрном цвете с подсветкой и логотипом компании. Изменения коснулись и 120-мм вентилятора. Кроме ARGB-подсветки, скорость его вращения теперь достигает 1 650 оборотов в минуту. Для сравнения, данный показатель вентилятора оригинальной модели достигал 1 500 оборотов в минуту. Хотя максимальная мощность воздушного потока снижена до 64,5 кубических футов в минуту, против с 70 кубических футов в минуту у оригинала.
GAMMAXX GT ARGB относится к кулерам башенного типа, имеет алюминиевый радиатор со стопкой рёбер, по которому тепло передается четырьмя медными тепловыми трубками толщиной 6 мм, непосредственно контактирующих с процессором у основная. Среди поддерживаемых сокетов можно отметить AM4, LGA115x и LGA2066. Размеры кулера составляют 129 x 77 x 157,5 мм, вес - 676 г, включая вентилятор. К сожалению, компания не раскрыла информацию о ценах.
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