Не так давно OnePlus объявила, что готовится провести мероприятие OnePlus Special Event 7 января 2020 года, которое пройдёт во время выставки CES 2020. Во время этого заявления компания не ответила, что же именно нам ждать. Но основатель и генеральный директор OnePlus, Пит Лау (Pete Lau), в своём Twitter сообщил, что компания готовит нечто особенное.
И сегодня наконец-то кое-что прояснилось. В частности, Пит Лау подтвердил, что на данном мероприятии будет представлен первый концептуальный смартфон OnePlus. Устройство получило название OnePlus Concept One. Но кроме этого, ничего больше о будущей новинке неизвестно.
И хотя компания скрывает подробности, вероятней всего нас ждёт смартфон среднего уровня или же складной смартфон. Последнее предположение кажется более вероятным, поскольку подобные девайсы только начинают появляться на рынке, и ещё не многие успели представить свои версии.
Учитывая сказанное, OnePlus должна показать что-то действительно необычное. Вероятно, в ближайшее время появится более подробная информация от компании.
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