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Microsoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox

17 декабря 2019, 16:05


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Не так давно в рамках мероприятия Game Awards Microsoft неожиданно анонсировала игровую консоль следующего поколения Xbox. Новинка выполнена в форме башни и оснащена новым контроллером. Тем не менее, возник вопросы по поводу её названия.

icrosoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox


Сегодня стало известно, что Xbox Series X не является настоящим названием консоли, поскольку компания назвала её просто Xbox, подобно оригинальной версии 2011 года. В своём интервью Business Insider представитель Microsoft сказал, что для будущей консоли было выбрано название Xbox, а на Game Awards Microsoft оно воплотилось за счёт Xbox Series X.

Так, Xbox Series X - это модельный номер, очень похожий на версии X и S у Xbox One. Это также говорит о том, что Microsoft добавит в линейку больше моделей. Представитель также добавил: «Похоже на то, что фанаты видели в предыдущих поколениях, название Xbox Series X даёт возможность для выпуска дополнительных консолей в будущем».

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В сети неоднократно появлялись слухи о том, что Microsoft также разрабатывает бездисковую версию консоли с меньшей мощностью. И как раз здесь компания сможет применить это название. Напомним, что выход консоли Xbox ожидается в праздничный период 2020 года.



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