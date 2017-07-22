Не так давно в рамках мероприятия Game Awards Microsoft неожиданно анонсировала игровую консоль следующего поколения Xbox. Новинка выполнена в форме башни и оснащена новым контроллером. Тем не менее, возник вопросы по поводу её названия.
Сегодня стало известно, что Xbox Series X не является настоящим названием консоли, поскольку компания назвала её просто Xbox, подобно оригинальной версии 2011 года. В своём интервью Business Insider представитель Microsoft сказал, что для будущей консоли было выбрано название Xbox, а на Game Awards Microsoft оно воплотилось за счёт Xbox Series X.
Так, Xbox Series X - это модельный номер, очень похожий на версии X и S у Xbox One. Это также говорит о том, что Microsoft добавит в линейку больше моделей. Представитель также добавил: «Похоже на то, что фанаты видели в предыдущих поколениях, название Xbox Series X даёт возможность для выпуска дополнительных консолей в будущем».
В сети неоднократно появлялись слухи о том, что Microsoft также разрабатывает бездисковую версию консоли с меньшей мощностью. И как раз здесь компания сможет применить это название. Напомним, что выход консоли Xbox ожидается в праздничный период 2020 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".