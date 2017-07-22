Компания Other World Computing представила новое высокопроизводительное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini. Устройство позиционируется как компактное хранилище для дома и офиса.
Новинка получила возможность одновременной установки четырех 2,5-дюймовых накопителей с интерфейсом SATA 3.0, что позволяет хранить до 16 Тбайт информации. ThunderBay 4 Mini может обеспечить скорость произвольного чтения/записи до 1556 Мбайт/с при использовании SSD-накопителей или 560 Мбайт/с при использовании 2,5-дюймовых жестких дисков. Для обеспечения стабильной работы накопителей внешнее хранилище данных оборудовано вентилятором. Для подключения устройства к компьютеру используется разъем Thunderbolt 3.0.
Новинка поставляется в двух вариантах, которые отличаются предустановленным специализированным программным обеспечением - SoftRAID XT либо SOFTRAID XT Lite - которое применяется для объединения дисков в RAID. Приложения поддерживают работу с операционными системами Apple MacOS и Microsoft Windows.
ThunderBay 4 Mini без накопителей с программным обеспечением SOFTRAID XT Lite обойдется покупателям в $299,99 (18 800 рублей), версия с программным обеспечением SOFTRAID XT будет стоить $379,99 (23 800 рублей).
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