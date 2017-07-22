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OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini

17 декабря 2019, 20:20


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Компания Other World Computing представила новое высокопроизводительное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini. Устройство позиционируется как компактное хранилище для дома и офиса.

OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini


Новинка получила возможность одновременной установки четырех 2,5-дюймовых накопителей с интерфейсом SATA 3.0, что позволяет хранить до 16 Тбайт информации. ThunderBay 4 Mini может обеспечить скорость произвольного чтения/записи до 1556 Мбайт/с при использовании SSD-накопителей или 560 Мбайт/с при использовании 2,5-дюймовых жестких дисков. Для обеспечения стабильной работы накопителей внешнее хранилище данных оборудовано вентилятором. Для подключения устройства к компьютеру используется разъем Thunderbolt 3.0.

OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini


Новинка поставляется в двух вариантах, которые отличаются предустановленным специализированным программным обеспечением - SoftRAID XT либо SOFTRAID XT Lite - которое применяется для объединения дисков в RAID. Приложения поддерживают работу с операционными системами Apple MacOS и Microsoft Windows.

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ThunderBay 4 Mini без накопителей с программным обеспечением SOFTRAID XT Lite обойдется покупателям в $299,99 (18 800 рублей), версия с программным обеспечением SOFTRAID XT будет стоить $379,99 (23 800 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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