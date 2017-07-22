Sony анонсировала новый официальный аксессуар для контроллера Playstation 4 DualShock 4. Новинка получила название Back Button Attachment.
Новое устройство добавляет к геймпаду две программируемые кнопки, расположенные на задней части контроллера. Игрок может быстро перенастроить значение этих кнопок в зависимости от требуемого их назначения в игре. Также в новом устройстве реализована возможность сохранять до трех профилей с ранее назначенными функциями клавиш. Для удобства настройки Back Button Attachment оборудовано OLED-дисплеем, на котором отображается выбранное назначение дополнительных клавиш. Новинка не блокирует доступ к расположенному в нижней части контроллера 3,5 мм аудиоразъему. Стоит отметить, что, несмотря на разработку консоли Playstation 5, Sony продолжает развивать консоли предыдущего поколения.
Из заявления Sony известно, что в продажу Back Button Attachment поступит 23 января 2020 года. Приобрести новинку можно будет за $29,99 (1 880 рублей).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".