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Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

18 декабря 2019, 09:02


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Samsung неожиданно представила свой новый бюджетный смартфон серии Galaxy A - Galaxy A01. Новинка получилась довольно интересной по части характеристик. Напомним, что данная линейка включает в себя модели как начального уровня, так и верхнего среднего уровня.

Анонс смартфона Samsung Galaxy A01


Внешне у Galaxy A01 нет ничего необычного. В частности, достаточно широкие рамки вокруг дисплея, а задняя панель выполнена из пластика. Довольно привычный дизайн для устройства начального уровня. Доступна новинка в чёрном, синем и красном цветах.

Так, Galaxy A01 получил 5,7-дюймовый дисплей Infinity-V с разрешением HD+. В каплевидной моноброви расположилась 5 Мп фронтальная камера, а на задней панели находится вертикально ориентированная основная двойная камера с разрешением 13 Мп + 2 Мп. В основе новинки лежит чипсет с 8-ядерным процессором с 4 ядрами, работающими на частоте 1,95 ГГц и 4 ядрами на частоте 1,45 ГГц. Объём памяти составляет до 8 Гбайт ОЗУ и до 128 Гбайт флэш-памяти. Есть и возможность расширения до 512 Гбайт с помощью MicroSD. Стоит отметить, что такой объем оперативной памяти является необычным для смартфонов такого ценового сегмента.

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Сканера отпечатков пальцев, к сожалению, нет, как и нет NFC-модуля. Но имеется поддержка двух SIM-карт, FM-радио, аудиоразъём, и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. О поддержке технологии быстрой зарядки не упоминается, также неизвестна версия Android. О стоимости и доступности Samsung Galaxy A01 пока информации нет.



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