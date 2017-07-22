РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Монитор Asus TUF Gaming VG279QM получил гигантскую частоту обновления до 280 Гц

18 декабря 2019, 10:20


Большая скидка на процессор AMD Ryzen 5 3600X

На рынке уже давно прослеживается тенденция по увеличению скорости работы мониторов. Но, если раньше это было оправданно, то теперь производители наращивают их частоту обновления скорее из-за спортивного интереса и маркетинговых преимуществ. А ярким примером этому стал новый игровой монитор Asus TUF Gaming VG279QM с потрясающе высокой частотой обновления до 280 Гц.

Asus TUF Gaming VG279QM


Характеристики Asus TUF Gaming VG279QM рассекретил один из азиатских ритейлеров, тогда как сама Asus пока не провела его презентацию. И, если верить данным продавца, новый монитор построен на 27-дюймовой IPS-панели со стандартным разрешением 1920x1080 пикселей, очень небольшим временем отклика в 1 мс (от серого к серому), заоблачной частотой обновления до 280 Гц и поддержкой Adaptive-Sync.

Asus TUF Gaming VG279QM


Asus TUF Gaming VG279QM имеет яркость 400 кд/м2 и соответствует требованиям сертификата DisplayHDR 400. Монитор характеризуется статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, а также 99% охватом цветового пространства sRGB. В новинке предусмотрены два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2.

Смартфон Xiaomi Redmi Go с приятной скидкой




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Xiaomi представила смарт-дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8
  • Представлен монитор Fujitsu P27-9 TS QHD с репликатором портов
  • Анонс AOC CU34G2X и CU34G2: сверхширокие изогнутые мониторы для геймеров
  • Анонс Asus TUF VG27WQ: быстрый игровой монитор с частотой обновления до 165 Гц
  • MSI представила портативный монитор Optix MAG161V

    • следующая новость
    realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ получил ценник дешевле 40 тысяч рублей

    предыдущая новость
    Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор МФУ Xerox B205: универсал для Малого Офиса 2.0 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор лазерного МФУ Xerox B205 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Обзор беспроводной гарнитуры Mpow H7 Plus Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2019

    Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения

    Распаковка CHUWI UBook Pro: недорогой планшет на процессоре Intel N4100

    Известны новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir

    Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs: новый шарнир и улучшенный дизайн

    realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ получил ценник дешевле 40 тысяч рублей

    Монитор Asus TUF Gaming VG279QM получил гигантскую частоту обновления до 280 Гц

    Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

    17 декабря, 2019

    Sony представила Back Button Attachment: две дополнительные программируемые кнопки для DualShock 4

    OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini

    Microsoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox

    OnePlus представит свой первый концептуальный смартфон на CES 2020

    DeepCool представляет процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB с RGB-подсветкой

    Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air: привлекательный дизайн и доступный ценник

    Карта памяти MicroSD прожгла дыру в консоли Nintendo Switch

    Corsair приобретает компанию SCUF Gaming

    Snapdragon 865 протестирован в AnTuTu: чипсет показал рекордную производительность

    Анонс смартфонов серии Vivo X30: чипсет Exynos 980, поддержка 5G и 64 Мп камера

    16 декабря, 2019

    Samsung работает над 144 Мп датчиком камеры

    SilverStone представила блок питания Essential ET700MG

    Samsung Galaxy S11 Plus появился на первом рекламном рендере: изменения в составе задней камеры

    ССЫЛКИ