На рынке уже давно прослеживается тенденция по увеличению скорости работы мониторов. Но, если раньше это было оправданно, то теперь производители наращивают их частоту обновления скорее из-за спортивного интереса и маркетинговых преимуществ. А ярким примером этому стал новый игровой монитор Asus TUF Gaming VG279QM с потрясающе высокой частотой обновления до 280 Гц.
Характеристики Asus TUF Gaming VG279QM рассекретил один из азиатских ритейлеров, тогда как сама Asus пока не провела его презентацию. И, если верить данным продавца, новый монитор построен на 27-дюймовой IPS-панели со стандартным разрешением 1920x1080 пикселей, очень небольшим временем отклика в 1 мс (от серого к серому), заоблачной частотой обновления до 280 Гц и поддержкой Adaptive-Sync.
Asus TUF Gaming VG279QM имеет яркость 400 кд/м2 и соответствует требованиям сертификата DisplayHDR 400. Монитор характеризуется статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, а также 99% охватом цветового пространства sRGB. В новинке предусмотрены два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2.
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