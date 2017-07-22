Realme уже давно считается самым быстроразвивающимся брендом смартфонов в мире. И теперь компания объявила о появлении в России флагманского смартфона realme X2 Pro в максимальной конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.
Самая продвинутая версия флагмана уже доступна у ряда онлайн-партнеров realme по цене 39 990 рублей, что удивительно мало для смартфона с такими характеристиками, к тому же, построенного на производительном флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
Несмотря на невысокий ценник, realme не стала экономить на характеристиках realme X2 Pro. Смартфон оснастили Super AMOLED дисплеем с высокой частотой обновления 90 Гц и экранным сканером отпечатков пальцев, способным разблокировать гаджет всего 0,23 секунды. В нём установлены четыре тыльные камеры с основным 64-Мп сенсором Samsung GW1, 13-Мп телеобъективом с 20-кратным гибридным зумом, 8-Мп сверхширокоугольным объективом с углом обзора 115° и 2 Мп датчиком глубины для портретной съёмки.
Тонкие рамки позволили экрану смартфона занять 91,7% его лицевой панели. В корпусе новинки сочетаются алюминий и сверхпрочное 3D-стекло Corning Gorilla Glass 5, а за её автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с технологией супербыстрой зарядки Super VOOC 50W, позволяющей полностью зарядить его батарею всего за 35 минут.
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