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realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ получил ценник дешевле 40 тысяч рублей

18 декабря 2019, 11:17


Смартфон Xiaomi Redmi Go с приятной скидкой

Realme уже давно считается самым быстроразвивающимся брендом смартфонов в мире. И теперь компания объявила о появлении в России флагманского смартфона realme X2 Pro в максимальной конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ


Самая продвинутая версия флагмана уже доступна у ряда онлайн-партнеров realme по цене 39 990 рублей, что удивительно мало для смартфона с такими характеристиками, к тому же, построенного на производительном флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Несмотря на невысокий ценник, realme не стала экономить на характеристиках realme X2 Pro. Смартфон оснастили Super AMOLED дисплеем с высокой частотой обновления 90 Гц и экранным сканером отпечатков пальцев, способным разблокировать гаджет всего 0,23 секунды. В нём установлены четыре тыльные камеры с основным 64-Мп сенсором Samsung GW1, 13-Мп телеобъективом с 20-кратным гибридным зумом, 8-Мп сверхширокоугольным объективом с углом обзора 115° и 2 Мп датчиком глубины для портретной съёмки.

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Тонкие рамки позволили экрану смартфона занять 91,7% его лицевой панели. В корпусе новинки сочетаются алюминий и сверхпрочное 3D-стекло Corning Gorilla Glass 5, а за её автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с технологией супербыстрой зарядки Super VOOC 50W, позволяющей полностью зарядить его батарею всего за 35 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 5731L Magic S. Попавший в нашу тестовую лабораторию BQ 5731L Magic S умеет многое из того, чего ждёшь от современного смартфона, стоит меньше 10 тысяч и даже радует некоторыми интересными «фишками». Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 5731L Magic S: недорогой смартфон в стильной обёртке".

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