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Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs: новый шарнир и улучшенный дизайн

18 декабря 2019, 12:20


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В своём интервью генеральный директор Huawei Consumer Business, Юй Чэндун (Yu Chengdong), сообщил, что на выставке MWC2020 компания готовится представит обновлённую версию складного смартфона Huawei Mate X. Это уже будет второй складной смартфон Huawei, который, само собой, получи ряд улучшений. Называться будущая новинка будет Huawei Mate Xs.

Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs


Выход нового складного смартфона ожидается в феврале следующего года. В отличие от текущего Mate X, Mate Xs получит более прочный шарнир, а также обновлённый дисплей и чипсет. Без сомнения, речь идёт о чипсете Kirin 990 5G. Получается, что компания сфокусируется на прочности смартфона, учитывая прежние недочёты.

Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs


Кроме того, Юй Чэндун отметил, что складной смартфон будет продаваться и в Европе. Хотя он не уточнил, идёт ли речь о Mate X или Mate Xs. Напомним также, что все новые смартфоны компании лишены сервисов Google, а это проблема, если говорить о их выпуске за пределами Китая. Тем не менее, это не мешает Huawei ставить новые рекорды.

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Ранее руководитель Huawei, Хэ Ган (He Gang), сообщил, что компания готовит Mate Xs на Kirin 990 5G. В нынешнем заявлении Юй Чэндун отметил, что компания постарается сделать новинку более тонкой, чем текущие подобные модели.



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