Предприимчивый пользователь Reddit поделился подробностями, касательно гибридных процессоров AMD Renoir следующего поколения. Интересные детали были скрыты в декабрьском драйвере AMD Bootcamp.
Ожидается, что AMD Renoir будут изготовлены с применением 7-нм техпроцесса и основаны на микроархитектуре Zen 2. К сожалению, предыдущие патчи для Linux, похоже, указывают на то, что Renoir будет продолжать использовать графику Vega, поэтому вполне возможно, что Navi ждать не стоит.
Возвращаясь к новым деталям, похоже, что AMD готовит большое количество процессоров Renoir для рынка мобильных устройств и настольных ПК. В целом ожидается 28 новых Renoir, по 14 для каждого сегмента. И как обычно будут базовые версии и версии Pro.
Начиная с настольных версий, есть упоминания о шести APU Renoir мощностью 65 Вт и восьми 35 Вт. Модели мощностью 65 Вт оснащены 6 вычислительными блоками, 8 или 9 и 10 или 11 вычислительными блоками. 35-Вт модели начнут с 3 или 4 вычислительных блоков, 6,8, и максимальных 10 вычислительных блока. TDP мобильных версий Renoir составит 45 Вт и 15 Вт. Среди них шесть с 45 Вт и восемь с 15 Вт. 45-Вт модели получат 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков. Количество вычислительных блоков моделей на 15 Вт начнется от 6.
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