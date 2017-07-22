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Известны новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir

18 декабря 2019, 13:23


Большая скидка на процессор AMD Ryzen 5 3600X

Предприимчивый пользователь Reddit поделился подробностями, касательно гибридных процессоров AMD Renoir следующего поколения. Интересные детали были скрыты в декабрьском драйвере AMD Bootcamp.

Новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir


Ожидается, что AMD Renoir будут изготовлены с применением 7-нм техпроцесса и основаны на микроархитектуре Zen 2. К сожалению, предыдущие патчи для Linux, похоже, указывают на то, что Renoir будет продолжать использовать графику Vega, поэтому вполне возможно, что Navi ждать не стоит.

Новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir


Возвращаясь к новым деталям, похоже, что AMD готовит большое количество процессоров Renoir для рынка мобильных устройств и настольных ПК. В целом ожидается 28 новых Renoir, по 14 для каждого сегмента. И как обычно будут базовые версии и версии Pro.

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Начиная с настольных версий, есть упоминания о шести APU Renoir мощностью 65 Вт и восьми 35 Вт. Модели мощностью 65 Вт оснащены 6 вычислительными блоками, 8 или 9 и 10 или 11 вычислительными блоками. 35-Вт модели начнут с 3 или 4 вычислительных блоков, 6,8, и максимальных 10 вычислительных блока. TDP мобильных версий Renoir составит 45 Вт и 15 Вт. Среди них шесть с 45 Вт и восемь с 15 Вт. 45-Вт модели получат 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков. Количество вычислительных блоков моделей на 15 Вт начнется от 6.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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