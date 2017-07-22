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Распаковка CHUWI UBook Pro: недорогой планшет на процессоре Intel N4100

18 декабря 2019, 14:07


На правах рекламы.

Недавно CHUWI выпустила новую версию UBook Pro на базе Intel N4100. Процессор Intel N4100 хорошо справляется с выполнением рутинных задач и отличается превосходной энергоэффективностью. Производительность и приемлемая цена делают UBook Pro выгодным приобретением.

Распаковка CHUWI UBook Pro


CHUWI планирует опубликовать на Youtube видео распаковки UBook Pro версии Intel N4100, подробно рассказать о его комплектации и продемонстрировать возможности реального использования планшета.

В комплект поставки UBook Pro помимо самого планшета входят: адаптер питания, клавиатура и стилус.

UBook Pro оснащен 12,3-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 3:2, он имеет цельнометаллический корпус толщиной 9 мм и весит всего 781 г.

Распаковка CHUWI UBook Pro


Наклон U-образной подставки регулируется бесступенчато на максимальный угол 145°, что позволяет превращать устройство в ноутбук, рабочую станцию или планшет в зависимости от сценария использования.

Распаковка CHUWI UBook Pro


Стилус HiPen H6 с его 4096 уровнями чувствительности позволяет искусно рисовать на экране.

Распаковка CHUWI UBook Pro


4-ядерный / 4-поточный процессор Intel N4100 выполнен по самому передовому техпроцессу Intel и имеет максимальную частота 2,4 ГГц. Благодаря 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4 и SSD на 256 Гбайт UBook может быть максимально быстрым и эффективным в повседневном использовании.

Распаковка CHUWI UBook Pro


В CPU-Z процессор Intel N4100 набрал 182 очка в одноядерном тесте и 588 - при многоядерном тестировании. В GeekBench также получены хорошие результаты: 1765 в одноядерном тесте и 5197 в многоядерном. Помимо высокой производительности, процессор Intel N4100 также отличается низким энергопотреблением.

Распаковка CHUWI UBook Pro


Встроенная видеокарта Intel UHD Graphics 600 обеспечивает декодирование и просмотр видео 4K без задержек.

Распаковка CHUWI UBook Pro


Эффективность работы на UBook Pro еще выше благодаря операционной системе Windows 10 и клавиатуре с подсветкой и магнитными фиксаторами. Полноразмерные клавиши помогают печатать быстро и легко.

Распаковка CHUWI UBook Pro


Другими словами, UBook Pro на Intel N4100 хорош в своем аппаратном оснащении и эффективен в повседневном использовании. Ещё более выгодным его делает очень низкая для таких возможностей цена.



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