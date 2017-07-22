Сегодня Nvidia представила Drive AGX Orin. Это програмно-аппаратная платформа, предназначенная для беспилотных транспортных средств и роботов. В основе новинки лежит однокристальная система Orin, которая состоит из 17 млрд транзисторов и является результатом четырёхлетних инвестиций в исследования и разработки.
Так, Orin SoC объединяет в себе графическую архитектуру следующего поколения и ядра Arm Hercules, а также новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения, которые в совокупности обеспечивают 200 трлн операций в секунду, что почти в 7 раз превышает производительность Nvidia Xavier SoC предыдущего поколения.
Orin предназначена для обработки большого количества приложений и глубоких нейронных сетей, которые работают одновременно в беспилотных транспортных средствах и роботах, при одновременном достижении систематических стандартов безопасности, таких как ISO 26262 ASIL-D. Кроме того, Drive AGX Orin подходит для создания указанных выше устройств от 2 до 5 уровня автоматизации.
«Создание безопасного автономного транспортного средства является, пожалуй, самой сложной вычислительной задачей общества», - сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia. «Объём инвестиций, требуемых для разработки беспилотных транспортных средств, вырос в геометрической прогрессии, а сложность задачи требует масштабируемой, программируемой, ИИ-платформы, такой как Orin».
Семейство Nvidia Drive AGX Orin будет включать ряд конфигураций, основанных на единой архитектуре, и предназначенных для использования в беспилотных автомобилях в 2022 году.
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