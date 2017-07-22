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Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения

18 декабря 2019, 15:10


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Сегодня Nvidia представила Drive AGX Orin. Это програмно-аппаратная платформа, предназначенная для беспилотных транспортных средств и роботов. В основе новинки лежит однокристальная система Orin, которая состоит из 17 млрд транзисторов и является результатом четырёхлетних инвестиций в исследования и разработки.

Nvidia представила платформу Drive AGX Orin


Так, Orin SoC объединяет в себе графическую архитектуру следующего поколения и ядра Arm Hercules, а также новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения, которые в совокупности обеспечивают 200 трлн операций в секунду, что почти в 7 раз превышает производительность Nvidia Xavier SoC предыдущего поколения.

Orin предназначена для обработки большого количества приложений и глубоких нейронных сетей, которые работают одновременно в беспилотных транспортных средствах и роботах, при одновременном достижении систематических стандартов безопасности, таких как ISO 26262 ASIL-D. Кроме того, Drive AGX Orin подходит для создания указанных выше устройств от 2 до 5 уровня автоматизации.

«Создание безопасного автономного транспортного средства является, пожалуй, самой сложной вычислительной задачей общества», - сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia. «Объём инвестиций, требуемых для разработки беспилотных транспортных средств, вырос в геометрической прогрессии, а сложность задачи требует масштабируемой, программируемой, ИИ-платформы, такой как Orin».

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Семейство Nvidia Drive AGX Orin будет включать ряд конфигураций, основанных на единой архитектуре, и предназначенных для использования в беспилотных автомобилях в 2022 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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