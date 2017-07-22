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Фильтр синего может провоцировать бессонницу: последнее исследование

18 декабря 2019, 15:55


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Считается, что уменьшение интенсивности в синей части спектра уменьшает нагрузку на глаза и помогает легче заснуть. Поэтому в последнее время редкий монитор или смартфон не имеет в своём арсенале фильтра синего цвета. Но последние исследования учёных из Университета Манчестера фактически опровергли эти утверждения, предполагая, что использование ночных режимов, делающих экран более жёлтым, не помогает заснуть, а скорее провоцирует бессонницу.

Фильтр синего может провоцировать бессонницу


Предыдущие исследования показали, что воздействие синего цвета экранов смартфонов, телевизоров и мониторов снижает выработку мелатонина - гормона, который помогает вам спать. Однако проведённые специалистами Университета Манчестера исследования на мышах показали, что колбочки в глазу могут быть более чувствительны к жёлтому свету, чем реакция меланопсина на синий свет. Другими словами, использование фильтра синего на самом деле может «сказать» вашему мозгу, что ему ещё не время спать.

Фильтр синего может провоцировать бессонницу


Конечно, тут есть несколько моментов, которые ставят под сомнение выводы экспертов. В первую очередь, это то, что всё опыты были поставлены не на людях, а на мышах. К тому же, они не проводили исследование на микробиологическом уровне, ограничиваясь простым наблюдением за реакцией мышей на разные цвета одинаковой яркости.

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Как бы там ни было, но большинство учёных до сих пор сходятся во мнении, что для более лёгкого засыпания пользователям стоит воздержаться от излишней работы за экраном. Избыточное экранное время имеет немало других негативных последствий, включая и риск ожирения, а серфинг в социальных сетях делает процесс засыпания достаточно тяжёлым.



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