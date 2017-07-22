РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Специалисты iFixit назвали Mac Pro самым ремонтопригодным продуктом Apple

18 декабря 2019, 16:39


Большая скидка на процессор AMD Ryzen 5 3600X

В сети есть немало видеороликов, в которых выражается разочарование по поводу ремонтопригодности продуктов Apple. Но с новым Mac Pro ситуация изменилась, поскольку специалисты iFixit назвали Mac Pro самым ремонтопригодным продуктом компании.

iFixit разобрали Apple Mac Pro


В iFixit разобрали новый компьютер и особенно отметили то, как легко удалось получить доступ к внутренним компонентам, выполнить обновление оборудования, и большинство из этого можно сделать без использования каких-либо специальных инструментов. С помощью просто поворота ручки открывается корпус. Приятная особенность корпуса заключается в том, что он отключает питание устройства при смещении.



Модуль оперативной памяти легко извлекается, а под крышкой есть даже схема, показывающая, куда вставлять модули ОЗУ. Apple также предоставляет специальное руководство по ремонту. Стоит отметить, что большинство компонентов извлекались без применения инструментов, но за некоторым исключением. Отвертка понадобилась для ножек, источника питания и процессора.

Смартфон Xiaomi Redmi Go с приятной скидкой


Проблема возникала с модулями SSD, которые являются собственностью Apple и изготавливаются на заказ. Они привязаны к чипу безопасности, поэтому самостоятельно их заменить не получится. В результате, специалисты iFixit поставили Mac Pro 9 из 10 баллов за ремонтопригодность.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • AMD поборется с Intel ещё в одном сегменте: компания представила новые мини-ПК
  • Геймерское кресло Acer Predator Thronos стоимостью 2,5 млн рублей добралось до России
  • Acer ConceptD CT500 уже в России: мощный и стильный ПК для творчества
  • MSI представила мини-компьютер с процессором Intel Comet Lake 10-го поколения
  • Запуск обновлённого Apple Mac Pro состоится в декабре

    • следующая новость
    AMD привлекла Samsung к производству 7-нм графических процессоров для Radeon RX 5500

    предыдущая новость
    Фильтр синего может провоцировать бессонницу: последнее исследование

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор МФУ Xerox B205: универсал для Малого Офиса 2.0 Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор лазерного МФУ Xerox B205 Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2019

    Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах: плоский AMOLED-дисплей и тройная квадратная камера

    ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт

    Новый 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5

    AMD привлекла Samsung к производству 7-нм графических процессоров для Radeon RX 5500

    Специалисты iFixit назвали Mac Pro самым ремонтопригодным продуктом Apple

    Фильтр синего может провоцировать бессонницу: последнее исследование

    Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения

    Распаковка CHUWI UBook Pro: недорогой планшет на процессоре Intel N4100

    Известны новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir

    Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs: новый шарнир и улучшенный дизайн

    realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ получил ценник дешевле 40 тысяч рублей

    Монитор Asus TUF Gaming VG279QM получил гигантскую частоту обновления до 280 Гц

    Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

    17 декабря, 2019

    Sony представила Back Button Attachment: две дополнительные программируемые кнопки для DualShock 4

    OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini

    Microsoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox

    OnePlus представит свой первый концептуальный смартфон на CES 2020

    DeepCool представляет процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB с RGB-подсветкой

    Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air: привлекательный дизайн и доступный ценник

    Карта памяти MicroSD прожгла дыру в консоли Nintendo Switch

    ССЫЛКИ