В сети есть немало видеороликов, в которых выражается разочарование по поводу ремонтопригодности продуктов Apple. Но с новым Mac Pro ситуация изменилась, поскольку специалисты iFixit назвали Mac Pro самым ремонтопригодным продуктом компании.
В iFixit разобрали новый компьютер и особенно отметили то, как легко удалось получить доступ к внутренним компонентам, выполнить обновление оборудования, и большинство из этого можно сделать без использования каких-либо специальных инструментов. С помощью просто поворота ручки открывается корпус. Приятная особенность корпуса заключается в том, что он отключает питание устройства при смещении.
Модуль оперативной памяти легко извлекается, а под крышкой есть даже схема, показывающая, куда вставлять модули ОЗУ. Apple также предоставляет специальное руководство по ремонту. Стоит отметить, что большинство компонентов извлекались без применения инструментов, но за некоторым исключением. Отвертка понадобилась для ножек, источника питания и процессора.
Проблема возникала с модулями SSD, которые являются собственностью Apple и изготавливаются на заказ. Они привязаны к чипу безопасности, поэтому самостоятельно их заменить не получится. В результате, специалисты iFixit поставили Mac Pro 9 из 10 баллов за ремонтопригодность.