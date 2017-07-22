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AMD привлекла Samsung к производству 7-нм графических процессоров для Radeon RX 5500

18 декабря 2019, 17:39


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Сообщается, что производством 7-нм графических процессор для видеокарт серии AMD Radeon RX 5500 займётся Samsung. Данная информация поступила от источника Fudzilla. Также отмечается, что TSMC по-прежнему принимает участие в выполнении аналогичных заказов. Привлечение других производителей даёт возможность AMD завоевать большую долю рынка процессоров.

Samsung займётся производством 7-нм графических процессоров для AMD Radeon RX 5500


На данный момент, видеокарты AMD Radeon RX 5500 используются в новых MacBook Pro, игровых системах OEM-производителей и игровых ноутбуках. Также это позволило компании показать свою конкурентоспособность на данном рынке.

Если эта информация является верной, то привлечение Samsung, станет верным шагом AMD, позволяющим освободить 7-нм производственные возможности TSMC для своих высокопроизводительных процессоров Zen 2 и видеокарт серии Radeon RX 5700. Поскольку Samsung надеется обогнать TSMC как ведущего мирового производителя полупроводников, легко понять, почему бизнес AMD также выиграет от этого соревнования.

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Ожидается, что свой 7-нм продукт Nvidia выпустит только во втором квартале 2020 года, что делает AMD единственным производителем 7-нм графических процессоров как минимум ещё на один квартал.



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