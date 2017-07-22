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Новый 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5

18 декабря 2019, 19:37


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Буквально несколько месяцев назад Intel сообщила, что 10-нм процессоры Tiger Lake заменят Ice Lake в настольных компьютерах, рабочих станциях и мобильных устройствах. До сегодняшнего дня было мало известно о возможностях будущих Tiger Lake. Но на этот раз один из представителей семейства был замечен в бенчмарке Geekbench 5.

4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5


Так, по данным бенчмарка инженерный образец Tiger Lake-U имеет 4 ядра и 8 потоков, а его базовая тактовая частота составляет 1,20 ГГц. Согласно недавней утечка, объём кэш-памяти был значительно увеличен и получается, что Tiger Lake может иметь 3 Мбайт кэш-памяти L3 на ядро. Инсайдер @TUM_APISAK обнаружил две версии Tiger Lake U в Geekbench: с 8 Гбайт памяти LPDDR4, а вторая с 16 Гбайт памяти LPDDR4.

4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5


Говоря о результатах, версия с 8 Гбайт показала результат в 1189 баллов и 4274 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно, тогда как данные показатели у версии с 16 Гбайт составляют 1162 балла и 4047 балла. Интересно, что эти оценки выше, чем у 6-ядерного Comet Lake i7-10710U.

4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5


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Данная утечка говорит о том, что вскоре Intel сможет вернуться к прежнему успеху. Мощный процессор в сочетании с графикой Intel Xe Gen 12 предложит пользователям ноутбуков убедительную альтернативу Ryzen и Skylake.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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