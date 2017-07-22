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ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт

18 декабря 2019, 21:26


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Компания ADATA анонсировала новую линейку оперативной памяти ADATA XPG Hunter DDR4. Новинка появится в двух вариантах: U-DIMM и SO-DIMM для настольных ПК и ноутбуков соответственно.

ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт


Версия для ПК новой памяти от ADATA будет выпускаться емкостью от 4 до 32 Гбайт. Тактовая частота новинки также варьируется от 2666 МГц с таймингами CL 16-18-18 до 3000 МГц с таймингами CL 16-20-20. ADATA XPG Hunter DDR4 получила неяркий дизайн, сочетающий в себе черный распределитель тепла с красными и серебристыми логотипами компании. Новая память поддерживает возможность разгона при помощи встроенных профилей XMP 2.0.

ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт


XPG Hunter SO-DIMM DDR4 - версия памяти, предназначенная для использования в ноутбуках. Новинка получила тактовую частоту от 2666 Гц с таймингами CL 18-18-18 до 3000 МГц с таймингами CL 17-19-19. Новая память будет выпускаться в трех вариантах емкости: 8, 16 и 32 Гбайт. Аналогично памяти для настольных ПК-версия для ноутбуков также имеет возможность разгона при помощи профилей XMP 2.0.

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На данный момент ADATD не объявляла стоимость новой памяти, как и ориентировочную дату появления ее в продаже.



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