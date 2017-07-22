Пару месяцев назад в сети появились первые детали, касательно будущего смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, а также рендер, демонстрирующий, так называемый, «дырявый» дисплей. На этот раз Galaxy Note 10 Lite появился на серии рендеров, позволяющих рассмотреть нам смартфон более детально.
Очевидно, что Galaxy Note 10 Lite получит плоский AMOLED-дисплей, по сравнению с изогнутым дисплеем, который присутствует на смартфонах серий S10 и Note10. Кроме того, на задней панели имеется тройная камера, датчики которой организованны в квадрат, подобно Galaxy A51 и A71. Такое же решение появится и в будущих Galaxy S11.
Задняя панель будет выполнена из стекла и, как показано на рендерах, появится Galaxy Note 10 Lite в красном, чёрном цветах и красивом градиентном цвете. Среди прочего, как и у всех устройств серии Note, будущая новинка получит поддержку стилуса S Pen с Bluetooth 5.1 с возможностью отслеживания местоположения. За работу смартфона будет отвечать Android 10 с прошивкой One UI 2.0.
Запуск Samsung Galaxy Note 10 Lite ожидается уже скоро, и, по слухам, цена на него составит 650 евро (41 000 руб).
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