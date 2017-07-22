РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах: плоский AMOLED-дисплей и тройная квадратная камера

18 декабря 2019, 22:27


Смартфон Xiaomi Redmi Go с приятной скидкой

Пару месяцев назад в сети появились первые детали, касательно будущего смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, а также рендер, демонстрирующий, так называемый, «дырявый» дисплей. На этот раз Galaxy Note 10 Lite появился на серии рендеров, позволяющих рассмотреть нам смартфон более детально.

Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах


Очевидно, что Galaxy Note 10 Lite получит плоский AMOLED-дисплей, по сравнению с изогнутым дисплеем, который присутствует на смартфонах серий S10 и Note10. Кроме того, на задней панели имеется тройная камера, датчики которой организованны в квадрат, подобно Galaxy A51 и A71. Такое же решение появится и в будущих Galaxy S11.

Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах


Задняя панель будет выполнена из стекла и, как показано на рендерах, появится Galaxy Note 10 Lite в красном, чёрном цветах и красивом градиентном цвете. Среди прочего, как и у всех устройств серии Note, будущая новинка получит поддержку стилуса S Pen с Bluetooth 5.1 с возможностью отслеживания местоположения. За работу смартфона будет отвечать Android 10 с прошивкой One UI 2.0.

Большая скидка на процессор AMD Ryzen 5 3600X


Запуск Samsung Galaxy Note 10 Lite ожидается уже скоро, и, по слухам, цена на него составит 650 евро (41 000 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 5731L Magic S. Попавший в нашу тестовую лабораторию BQ 5731L Magic S умеет многое из того, чего ждёшь от современного смартфона, стоит меньше 10 тысяч и даже радует некоторыми интересными «фишками». Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 5731L Magic S: недорогой смартфон в стильной обёртке".

Читайте также:

  • Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01
  • Samsung работает над 144 Мп датчиком камеры
  • Samsung Galaxy S11 Plus появился на первом рекламном рендере: изменения в составе задней камеры
  • Анонс смартфона Samsung Galaxy A71: огромный экран, производительная начинка и 64-Мп камера
  • Представлен Samsung Galaxy A51/B>: 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, четверная камера и экранный сканер пальцев

    • предыдущая новость
    ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор МФУ Xerox B205: универсал для Малого Офиса 2.0 Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор лазерного МФУ Xerox B205 Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2019

    Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах: плоский AMOLED-дисплей и тройная квадратная камера

    ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт

    Новый 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5

    AMD привлекла Samsung к производству 7-нм графических процессоров для Radeon RX 5500

    Специалисты iFixit назвали Mac Pro самым ремонтопригодным продуктом Apple

    Фильтр синего может провоцировать бессонницу: последнее исследование

    Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения

    Распаковка CHUWI UBook Pro: недорогой планшет на процессоре Intel N4100

    Известны новые подробности о гибридных процессорах AMD Renoir

    Huawei готовит новый складной смартфон Mate Xs: новый шарнир и улучшенный дизайн

    realme X2 Pro с 12 Гбайт ОЗУ получил ценник дешевле 40 тысяч рублей

    Монитор Asus TUF Gaming VG279QM получил гигантскую частоту обновления до 280 Гц

    Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

    17 декабря, 2019

    Sony представила Back Button Attachment: две дополнительные программируемые кнопки для DualShock 4

    OWC представила высокоскоростное внешнее хранилище данных ThunderBay 4 Mini

    Microsoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox

    OnePlus представит свой первый концептуальный смартфон на CES 2020

    DeepCool представляет процессорный кулер GAMMAXX GT ARGB с RGB-подсветкой

    Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air: привлекательный дизайн и доступный ценник

    Карта памяти MicroSD прожгла дыру в консоли Nintendo Switch

    ССЫЛКИ