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Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах: тренд на прямоугольную камеру

19 декабря 2019, 09:02


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Генеральный директор Huawei подтвердил, что смартфоны серии Huawei P40 будут представлены в конце марта 2020 года во Франции, Париж. Как известно, в линейку войдут две модели: Huawei P40 и Huawei P40 Pro. И сегодня в сети появились рендеры новинок, которые дают нам некоторое представление об их внешнем виде.

Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах


Так, судя по рендерам, Huawei P40 внешне будут схожи с текущими Huawei P30. В частности, плоский дисплей для базовой модели и изогнутый для модели Pro. Диагональ AMOLED-дисплея составит 6,1- или 6,2 дюйма. К сожалению, на рендерах не видно, будет ли это «дырявый» дисплей или монобровь. Хотя первый вариант кажется более вероятным.

Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах


На нижней грани смартфона можно заметить порт USB Type-C и динамик. На левой грани разместится слот для SIM-карт, а на правой - клавиши регулировки громкости и кнопка питания. Но видимо не будет аудиоразъёма. На задней панели будет находиться прямоугольная камера, которая всё чаще встречается на будущих и текущих новинках. Сообщается, что это будет четверная камера, что на один датчик больше, чем у Huawei P30.

Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах


Huawei P40 Pro получит более интересный дизайн. Как уже отмечалось, новинка будет оснащена изогнутым дисплеем, отличным от любого подобного смартфона по способу соединения стекла с рамкой. Диагональ дисплея составит 6,5 дюймов, разрешение - QHD+, частота обновления 120 Гц, а займёт он 98% площади фронтальной поверхности устройства. Сохранятся все физические клавиши.

Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах


Дизайн задней камеры будет таким же, как и у стандартной модели, но ожидается большее количество датчиков. Среди них окажутся 64 Мп основной датчик Sony IMX686, 12 Мп телефото-объектив перископного типа, 20 Мп датчик со сверхширокоугольным объективом, макрообъектив и датчик ToF. Ёмкость батареи составит 5500 мАч с поддержкой 50 Вт быстрой зарядки SuperCharge. Также ожидается поддержка и беспроводной зарядки.

Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах


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В основе обоих новинок будет находится чипсет Kirin 990 5G, хотя компания может сделать свой выбор в пользу Kirin 990 + модем Balong 5000 для базовой версии. За их работу будет отвечать Android 10 с прошивкой EMUI 10, но без сервисов Google.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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