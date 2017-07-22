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Oppo раскрыла российскую цену беспроводных наушников Enco Q1

19 декабря 2019, 11:18


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На российском рынке начинаются продажи новых наушников Oppo Enco Q1. Они стали первыми беспроводными наушниками Oppo с функцией шумоподавления.

Oppo Enco Q1


Oppo Enco Q1 отличаются не только минималистичным дизайном, но и удобством использования. Плавная форма наушников соответствует изгибу шеи, благодаря встроенной нити из титанового сплава обод может легко сгибаться и быстро восстанавливать первоначальную форму, а комфортные вкладыши SoftFit создают дополнительный физический барьер для защиты от шума.

Oppo Enco Q1


В Oppo Enco Q1 используются массивные динамики высокого разрешения 11,8 мм с композитными диафрагмами PEEK + PU. Наушники поддерживают три режима воспроизведения - режим музыки, режим кино и игровой режим. А одной из самых важных особенностей модели стала гибридная система шумоподавления. В ней задействованы микрофоны с прямой и обратной связью, которые одновременно отслеживают окружающие звуки, обеспечивая наилучшую защиту от внешних шумов, в сочетании с новейшим цифровым чипом шумоподавления, точно рассчитывающим и устраняющим окружающий шум в режиме реального времени.

Несмотря на небольшой вес в 40 г, Oppo Enco Q1 оснащаются литиевым аккумулятором на 160 мАч с технологией оптимизации энергопотребления, обеспечивающим до 15 часов работы наушников в режиме воспроизведения музыки с активной функцией шумоподавления и до 22 часов работы без неё. Предусмотрена здесь и поддержка голосового помощника, который активируется двойным тапом по кнопке Multi-Function.

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Oppo Enco Q1 появятся на российском рынке по рекомендованной цене 6 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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