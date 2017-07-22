После череды проблем с первым складным смартфоном Samsung Galaxy Fold, компания не бросила эту затею и начала работать над следующим подобным устройством. На самом деле, Samsung готовится представить ещё больше складным смартфонов в следующие два года, что говорит о том, что у неё есть чёткий план, как сделать их более надёжными. В связи с этим, «живые» фотографии будущей складной новинки появились в сети.
В частности, фото Galaxy Fold 2 были обнаружены на сайте Weibo, и стоит отметить, что он выглядит схоже с Motorola Razr 2019. Вспоминая шарнир текущего Galaxy Fold, который позволял складываться устройству подобно книжке, он вызвал много проблем, и на этот раз компания решила сделать его менее заметным. Но, судя по фото, видно как часть его всё ещё выступает, когда устройство находится в сложенном состоянии. Эту задачу трудно решить, учитывая современные технологии производства и материалы.
На фото также видно проблему и со складным дисплеем. В центре всё ещё есть очень заметная складка. По сообщениям, Samsung прейдёт на ультратонкое стекло, которое предположительно решит проблемы сгиба и хрупкости.
Также будущая новинка не получит внешний дисплей. Вместо этого снизу задней панели имеется небольшая зона, где будет отображаться необходимая информация. Имеется и двойная камера, дополненная LED-вспышкой. А фронтальная камера расположится в отверстии на гибком дисплее.
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