Компания MERLION объявила о появлении в России мобильного Wi-Fi маршрутизатора Huawei E5576. Новинка даёт возможность пользоваться интернетом как через Wi-Fi, так и через USB-соединение с компьютером, обеспечивая интернетом до 16 устройств.
Huawei E5576 - это Wi-Fi модем (точка доступа) для раздачи интернета от операторов сотовой связи. Модем поддерживает Wi-Fi 802.11 b/n/g (2,4 ГГц), 3G и 4G-сети и обеспечивает скорость соединения до 150 Мбит/с. В устройстве предусмотрен встроенный Firewall, есть возможность управления со смартфона, поддержка двух форматов интернет адресов: IPv4 и IPv6, а также возможность работы с SMS.
В Huawei E5576 предусмотрен встроенный режим «LTE/3G/Wi-Fiauto offload». Маршрутизатор прост в работе и не требует специального ПО. Для начала использования новинки достаточно установить сим-карту в разъём и произвести подключение, далее все произойдет автоматически. При этом в Huawei E5576 имеется собственный аккумулятор на 1500 мАч. Гаджет имеет компактные размеры 100 x 58 x 14мм и может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 0°C до 35°C.
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