Согласно недавним отчётам, Samsung начнёт массовое производство Micro-LED панелей уже в 2020 году. Micro-LED - это совершенно новая технология изготовления дисплеев. Каждый пиксель такого дисплея состоит из реальных светодиодов, а его преимуществами является улучшенный угол обзора, более высокая яркость и контрастность и более низкое энергопотребление.
По сообщению ETNews, Samsung может вскоре отказаться от масштабных инвестиций и начать массовое производство Micro-LED панелей. Также сообщается, что на данный момент южнокорейский производитель оценивает оборудование для производства и ведёт переговоры с партнерами.
Представитель производителя сообщил, что Samsung Electronics тестирует производительность и качество устройств Micro-LED, поскольку планирует вкладываться в завод и оборудование. Кроме того, отмечается, что пока у компании нет чётких масштабов производства.
Тем не менее, Samsung не будет принимать никаких решений до 2020 года, видимо для того, чтобы оценит спрос и конкуренцию. Однако некоторые отраслевые эксперты считают, что производство TFT (тонкоплёночных транзисторов) не достигло уровня, необходимого для крупномасштабного производства Micro-LED. Получается, что возможность массового производства Micro-LED в следующем году очень мала.
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