РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Nvidia представила новый движок PhysX 5.0

19 декабря 2019, 15:10


Потрясающая скидка на игровую консоль PlayStation 4

Компания Nvidia представила новую версию движка PhysX. Как и недавно анонсированный FEMFX от AMD, PhysX 5.0 использует метод конечных элементов (FEM) - стандартный для отрасли метод моделирования деформируемых тел.

Nvidia PhysX 5.0


FEM широко используется в автомобильной и обрабатывающей промышленности для точного моделирования прочности конструкции как жёстких, так и мягких узлов. Для моделирования жидкостей и гранулированного потока разработчики смогут использовать дискретное моделирование частиц. Модель дискретных элементов (DEM) поддерживает трение и адгезию. С этой же целью можно использовать и гидродинамику сглаженных частиц (SPH), моделирующую жидкости с дискретными частицами, - метод, уже давно используемый в океанографии и вулканографии.



Имеющаяся в распоряжении Nvidia PhysX 5.0 модель случайных сеток позволяет смоделировать ткань или веревки. Эта же модель может использоваться для моделирования аэродинамического подъёма и сопротивления. К тому же, она имеет ограниченную поддержку пружин и позволяет моделировать деформирование.

Cмартфон Huawei P Smart с отличной скидкой


Как утверждают в Nvidia, новый движок PhysX 5.0 вводит поддержку «единого фреймворка моделирования частиц», а его выход намечен на 2020 год.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Sony опровергла некоторую информацию о будущей консоли PlayStation 5
  • Sony представила Back Button Attachment: две дополнительные программируемые кнопки для DualShock 4
  • Microsoft Xbox следующего поколения будет называться просто Xbox
  • Карта памяти MicroSD прожгла дыру в консоли Nintendo Switch
  • Saga Senua: Hellblade II: первая игра для новой консоли Xbox Series X

    • следующая новость
    Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon RX 5600 XT Eagle

    предыдущая новость
    Samsung готовится начать массовое производство Micro-LED панелей в 2020 году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор МФУ Xerox B205: универсал для Малого Офиса 2.0 Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор смартфона Vsmart Live Лучший монитор Обзор лазерного МФУ Xerox B205 Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 декабря, 2019

    Консоль XBOX получит самый мощный графический процессор AMD

    В сети появились концепт-рендеры смартфона Apple iPhone SE2

    Oppo выпустит смарт-часы в 2020 году: с акцентом на здоровье пользователя

    Oppo Reno 3 Pro на «живых» фото: «дырявый» дисплей, четверная камера и стильный дизайн

    Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon RX 5600 XT Eagle

    Nvidia представила новый движок PhysX 5.0

    Samsung готовится начать массовое производство Micro-LED панелей в 2020 году

    Мобильный маршрутизатор Huawei E5576 появился в России

    Samsung Galaxy Fold 2: первые «живые» фото нового складного смартфона

    Oppo раскрыла российскую цену беспроводных наушников Enco Q1

    Sony опровергла некоторую информацию о будущей консоли PlayStation 5

    Huawei P40 и Huawei P40 Pro появились на рендерах: тренд на прямоугольную камеру

    18 декабря, 2019

    Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах: плоский AMOLED-дисплей и тройная квадратная камера

    ADATA анонсировала оперативную память XPG Hunter DDR4 емкостью до 32 Гбайт

    Новый 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5

    AMD привлекла Samsung к производству 7-нм графических процессоров для Radeon RX 5500

    Специалисты iFixit назвали Mac Pro самым ремонтопригодным продуктом Apple

    Фильтр синего может провоцировать бессонницу: последнее исследование

    Nvidia представила платформу Drive AGX Orin с графикой нового поколения

    Распаковка CHUWI UBook Pro: недорогой планшет на процессоре Intel N4100

    ССЫЛКИ