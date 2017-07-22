Компания Nvidia представила новую версию движка PhysX. Как и недавно анонсированный FEMFX от AMD, PhysX 5.0 использует метод конечных элементов (FEM) - стандартный для отрасли метод моделирования деформируемых тел.
FEM широко используется в автомобильной и обрабатывающей промышленности для точного моделирования прочности конструкции как жёстких, так и мягких узлов. Для моделирования жидкостей и гранулированного потока разработчики смогут использовать дискретное моделирование частиц. Модель дискретных элементов (DEM) поддерживает трение и адгезию. С этой же целью можно использовать и гидродинамику сглаженных частиц (SPH), моделирующую жидкости с дискретными частицами, - метод, уже давно используемый в океанографии и вулканографии.
Имеющаяся в распоряжении Nvidia PhysX 5.0 модель случайных сеток позволяет смоделировать ткань или веревки. Эта же модель может использоваться для моделирования аэродинамического подъёма и сопротивления. К тому же, она имеет ограниченную поддержку пружин и позволяет моделировать деформирование.
Как утверждают в Nvidia, новый движок PhysX 5.0 вводит поддержку «единого фреймворка моделирования частиц», а его выход намечен на 2020 год.
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