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Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon RX 5600 XT Eagle

19 декабря 2019, 15:55


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По данным Евразийской экономической комиссии (EEC), Gigabyte готовится выпустить 32 видеокарты, которые войдут в новую серию Eagle. Компания уже имеет немало серий видеокарт, поэтому пока неизвестно, как будет позиционироваться новая.

Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon RX 5600 XT Eagle


В листинге EEC представлены все видеокарты GeForce и Radeon, доступные в настоящее время на рынке, включая Radeon RX 5600 XT, ещё не выпущенную модель AMD, которая ожидается в начале следующего года.

Также данный листинг подтверждает, что обе модели RX 5600 XT, а именно Eagle OC и Eagle, имеют 6 Гбайт памяти GDDR6. Но, к сожалению, на данный момент больше ничего неизвестно о будущих новинках. Само собой, более подробную информацию стоит ждать в ближайшее время.

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Компании-партнеры активно готовят свои видеокарты Radeon. Не так давно стало известно о намерении ASRock и Asus выпустить видеокарты Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600. Основываясь на слухах, мы должны узнать больше о Radeon RX 5600 XT на выставке CES, которая состоится в январе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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