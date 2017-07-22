По данным Евразийской экономической комиссии (EEC), Gigabyte готовится выпустить 32 видеокарты, которые войдут в новую серию Eagle. Компания уже имеет немало серий видеокарт, поэтому пока неизвестно, как будет позиционироваться новая.
В листинге EEC представлены все видеокарты GeForce и Radeon, доступные в настоящее время на рынке, включая Radeon RX 5600 XT, ещё не выпущенную модель AMD, которая ожидается в начале следующего года.
Также данный листинг подтверждает, что обе модели RX 5600 XT, а именно Eagle OC и Eagle, имеют 6 Гбайт памяти GDDR6. Но, к сожалению, на данный момент больше ничего неизвестно о будущих новинках. Само собой, более подробную информацию стоит ждать в ближайшее время.
Компании-партнеры активно готовят свои видеокарты Radeon. Не так давно стало известно о намерении ASRock и Asus выпустить видеокарты Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600. Основываясь на слухах, мы должны узнать больше о Radeon RX 5600 XT на выставке CES, которая состоится в январе.
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