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Oppo Reno 3 Pro на «живых» фото: «дырявый» дисплей, четверная камера и стильный дизайн

19 декабря 2019, 16:45


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Уже давно не секрет что Oppo работает над смартфонами серии Reno 3, куда войдут базовый Reno 3 и Reno 3 Pro. Сегодня в сети появились «живые» фото версии Reno 3 Pro 5G, и стоит отметить, что смартфон получит довольно стильный и утончённый дизайн.

Живые фото Oppo Reno 3 Pro 5G


На фото представлена модель с поддержкой 5G-сетей. Очевидно, что смартфон будет оснащён «дырявым» дисплеем с отверстием для фронтальной камеры в верхнем левом углу. Тогда как 4G модели будут доступны в пяти цветовых вариантах, 5G модель появится в чётырех, среди которых белый, синий, красный и чёрный. Диагональ AMOLED-дисплея составить 6,5 дюймов с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.

Живые фото Oppo Reno 3 Pro 5G


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В основе Oppo Reno 3 Pro 5G будет лежать чипсет Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 Гбайт ОЗУ плюс 128 Гбайт флэш-памяти. Ёмкость батареи составить 3935 мАч. На задней панели, как уже отмечалось, разместиться четверная камера с разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 32 мегапикселя. Напомним, что анонс 5G-флагманов ожидается 26 декабря.



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