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Oppo выпустит смарт-часы в 2020 году: с акцентом на здоровье пользователя

19 декабря 2019, 17:27


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На конференции разработчиков Oppo вице-президент компании, Лю Бо (Liu Bo), сообщил, что Oppo готовит к запуску платформу Интернета вещей (IoT). В частности, протокол HeyThings IoT и протокол аудиосвязи. Кроме того, он добавил, что в первом квартале 2020 года компания представит смарт-часы и медицинскую платформу. И согласно последним данным, будущие смарт-часы компании сосредоточатся на здоровье пользователя.

Oppo выпустит смарт-часы в 2020 году


По словам Лю Бо, акцент будет сделан на четырёх категориях и четырёх сценариях: личный, семейный, путешествия и работа. Протокол HeyThings IoT обеспечит многопротокольную совместимость, локальное соединение и мультибрендовое соединение. Компания также выпустит протокольные документы, SDK и модули, чтобы ускорить доступ к продуктам IoT.

Oppo выпустит смарт-часы в 2020 году


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Кроме того, будет запущена и сервисная платформа HeyThings IoT. Она будет включать в себя разработку продукта, настройку сервиса и обработку данных. Всё это ожидается в первом квартале 2020 года. И, наконец, компания надеется представить протокол звукового взаимодействия, который позволит подключать сторонние смарт-наушники и смартфоны Oppo. Тем не менее, данная разработка появится лишь в июне 2020 года.



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