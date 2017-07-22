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В сети появились концепт-рендеры смартфона Apple iPhone SE2

19 декабря 2019, 17:55


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Несмотря на то, что анонс смартфонов серии Apple iPhone 11 состоялся не так давно, многие уже с нетерпением ждут следующих новинок, среди которых окажется и более доступный iPhone SE2. И сегодня в сети появились концепт-рендеры смартфона.

Apple iPhone SE2 появился на концепт-рендерах


Судя по изображениям, iPhone SE2 получит довольно массивный дизайн, подобно оригинальному iPhone SE, с плоской металлической рамкой по краям. Двигаясь дальше, на задней панели имеется квадратный модуль камеры, подобно тому, которым оснащены текущие iPhone 11. В частности, в данном случае представлена двойная камера, дополненная LED-вспышкой. Стоит отметить, что клавиши регулировки громкости, которые можно заметить на левой грани смартфона, снова выполнены в виде двух отдельных круглых кнопок.

Apple iPhone SE2 появился на концепт-рендерах


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Согласно прежним слухам, ожидается, что iPhone SE2 получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей, чипсет A13 в паре с 3 Гбайт ОЗУ LPDDR4X и до 128 Гбайт Флэш-памяти, поддержку 4G, а вот 3D Touch не будет. Появится смартфон в трёх цветах: серый, белый и красный.
Анонс iPhone SE2 будет представлен в первой половине 2020 года, а цена на новинку составит около $400 (25 000 руб).

Apple iPhone SE2 появился на концепт-рендерах




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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