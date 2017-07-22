Все больше информации, как официальной, так и неподтвержденной, появляется в сети о грядущей консоли XBOX. На прошлой неделе Microsoft опубликовала демо-ролик, в котором представила дизайн новинки, а сегодня в сети появились первые утечки, касающиеся более подробной информации о графическом процессоре новой консоли.
Как стало известно ранее, XBOX получит собственный процессор AMD на основе архитектуры Zen 2, а также новейший процессор Navi с аппаратной поддержкой трассировки лучей. Однако сегодня в сети появилась информация, что новый графический процессор в своей производительности превзойдет графический процессор консоли XBOX One в восемь раз и в два раза графический процессор консоли XBOX One X. Аналитики предположили, что причиной подобного увеличения производительности послужил переход от 16 нм техпроцесса графического процессора к 7 нм техпроцессу, а также увеличение его тактовых частот. Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что новинка будет способна работать с тактовой частотой 2 ГГц, что делает новый графический процессор на 20% быстрее самой мощной видеокарты компании AMD Radeon RX 5700 XT.
До ожидаемого появления новой консоли на прилавках остается целый год, за который мы сможем узнать о ней немало подробностей. Однако и сейчас можно предположить, что XBOX сможет превзойти все существующие консоли в производительности и возможностях.
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