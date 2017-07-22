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Известны ключевые характеристики Samsung Galaxy S10 Lite

20 декабря 2019, 09:02


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Samsung готовит ещё одного представителя серии Galaxy S10 - смартфон Galaxy S10 Lite, анонс которого ожидается уже совсем скоро. И на этот раз в сети появились ключевые характеристики версии будущей новинки, рассчитанной на европейский рынок.

Ключевые характеристики Samsung Galaxy S10 Lite


Информацией поделился источник Winfuture.de и также отметил, что запуск состоится в ближайшие дни. Говоря о характеристиках, Galaxy S10 Lite получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и отверстием для фронтальной камеры в верхней центральной части.

В отличие от других европейских версий Galaxy S10, оснащённых чипсетом Exynos 9820, Galaxy S10 Lite получит Snapdragon 855. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флэш-памяти. Есть и возможность расширения до 1 Тбайт.

На задней панели разместится тройная камера с основным 48 Мп датчиком (f/2.0) с поддержкой оптической стабилизации изображения наклона (tOIS). Это несколько отличается от обычно стабилизации, поскольку камера может быть наклонена под различными углами и в разных направлениях, но при этом обеспечится качественный и ровный кадр. Также, основная камера будет включать в себя 12 Мп датчик со сверхширокоугольным объективом (f/2.2) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп (f/2.2).

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Ёмкость батареи составит 4500 мАч с поддержкой 45 Вт быстрой зарядки. Работать смартфон будет под управлением Android 10 с прошивкой One UI 2.0. Появится Galaxy S10 Lite в чёрном, синем и белом цветах. Стоимость Samsung Galaxy S10 Lite составит 679 евро (47 000 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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