Samsung готовит ещё одного представителя серии Galaxy S10 - смартфон Galaxy S10 Lite, анонс которого ожидается уже совсем скоро. И на этот раз в сети появились ключевые характеристики версии будущей новинки, рассчитанной на европейский рынок.
Информацией поделился источник Winfuture.de и также отметил, что запуск состоится в ближайшие дни. Говоря о характеристиках, Galaxy S10 Lite получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и отверстием для фронтальной камеры в верхней центральной части.
В отличие от других европейских версий Galaxy S10, оснащённых чипсетом Exynos 9820, Galaxy S10 Lite получит Snapdragon 855. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флэш-памяти. Есть и возможность расширения до 1 Тбайт.
На задней панели разместится тройная камера с основным 48 Мп датчиком (f/2.0) с поддержкой оптической стабилизации изображения наклона (tOIS). Это несколько отличается от обычно стабилизации, поскольку камера может быть наклонена под различными углами и в разных направлениях, но при этом обеспечится качественный и ровный кадр. Также, основная камера будет включать в себя 12 Мп датчик со сверхширокоугольным объективом (f/2.2) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп (f/2.2).
Ёмкость батареи составит 4500 мАч с поддержкой 45 Вт быстрой зарядки. Работать смартфон будет под управлением Android 10 с прошивкой One UI 2.0. Появится Galaxy S10 Lite в чёрном, синем и белом цветах. Стоимость Samsung Galaxy S10 Lite составит 679 евро (47 000 руб).
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