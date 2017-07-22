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Samsung Galaxy Buds + появились на первом видео

20 декабря 2019, 10:23


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Благодаря многочисленным утечкам известно, что Samsung готовится представить три новых смартфон серии Galaxy S, куда войдут Galaxy S11, S11e и S11+. Помимо этого, компания готовится обновить и свои полностью беспроводные наушники Galaxy Buds.

Samsung Galaxy Buds + появились на первом видеоролике


Новинка будет называться Galaxy Buds + и получит значительные изменения по сравнению с текущей версией, включая технологию активного шумоподавления. Сегодня в сети появился первый небольшой видеоролик новых наушников, что является убедительным доказательством их существования.

В строках кода в приложении SmartThings чётко указывают buds и budsplus как разные продукты, поэтому можно с уверенностью сказать, что новые наушники будут называться Galaxy Buds +. На видеоролике показан зарядный кейс и сами беспроводные наушники. И стоит отметить, что в целом новая версия сохранила дизайн своего предшественника.



Но, к сожалению, помимо названия и внешнего вида новинки, больше ничего неизвестно. Также пока не подтверждена информация, касательно поддержки активного шумоподавления. Ожидается, что в ближайшее время нам удастся узнать больше подробностей.

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Помимо новых беспроводных наушников, последняя версия приложения SmartThings также содержит строки, относящиеся к нескольким продуктам Samsung для «умного» дома 2020 года. Строки описывают процесс «простой настройки» для нового очистителя воздуха, холодильника и духовки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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