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Huami Amazfit впервые примет участие в CES: новые категории инновационных продуктов

20 декабря 2019, 11:15


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Компания Huami впервые в своей истории примет самое активное участие в намеченной на начало следующего года выставке CES 2020, планируя представить там новые категории инновационных продуктов.

Huami Amazfit впервые примет участие в CES


В Huami объявили, что мероприятие компании в рамках CES 2020 пройдёт под тематикой «LEAP OVER LIMITS», принеся с собой расширенный ассортимент Amazfit, соответствующий корпоративной миссии объединения здоровья с технологиями. В частности, на нём будут представлены совершенно новые категории носимых гаджетов Amazfit, в которых «инновации будут сочетаться с фирменными стилем и функциональностью продукции компании».

7 января 2020 года к семье Amazfit официально присоединятся наушники, которые помогут каждому заниматься «спортом без границ». Они получат уникальный дизайн, современные технологии и функции, полезные для любителей фитнеса и сторонников здорового образа жизни.

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В Huami уверены, что расширение продуктового ряда Amazfit поможет заложить фундамент для создания собственной экосистемы носимых гаджетов, которые позволят их владельцам наслаждаться жизнью и спортом, каждый день достигая новых высот.



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