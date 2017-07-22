Компания Huami впервые в своей истории примет самое активное участие в намеченной на начало следующего года выставке CES 2020, планируя представить там новые категории инновационных продуктов.
В Huami объявили, что мероприятие компании в рамках CES 2020 пройдёт под тематикой «LEAP OVER LIMITS», принеся с собой расширенный ассортимент Amazfit, соответствующий корпоративной миссии объединения здоровья с технологиями. В частности, на нём будут представлены совершенно новые категории носимых гаджетов Amazfit, в которых «инновации будут сочетаться с фирменными стилем и функциональностью продукции компании».
7 января 2020 года к семье Amazfit официально присоединятся наушники, которые помогут каждому заниматься «спортом без границ». Они получат уникальный дизайн, современные технологии и функции, полезные для любителей фитнеса и сторонников здорового образа жизни.
В Huami уверены, что расширение продуктового ряда Amazfit поможет заложить фундамент для создания собственной экосистемы носимых гаджетов, которые позволят их владельцам наслаждаться жизнью и спортом, каждый день достигая новых высот.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Genius Smart KM-8200. Делать «шпагат» пальцами, зажимая Ctrl, Shift и Alt, не всегда удобно. Клавиатурный же набор Genius Smart KM-8200 в связке со специальным ПО предлагает решить проблему неудобных «шорткатов» раз и навсегда. Подробнее о комплекте и особенностях его работы рассказываем в обзоре. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Genius Smart KM-8200: Ctrl+C и Ctrl+V уже в прошлом".