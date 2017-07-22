Компания D-Link выпустила новую внешнюю 5-мегапиксельную сетевую камеру DCS-4705E. Она предназначена для использования в корпоративных системах внутреннего и наружного видеонаблюдения с повышенными требованиями к детализации и качеству изображения, проектах «Безопасный город», в государственных, медицинских и образовательных учреждениях, торговых, офисных и складских помещениях, на строительных площадках и паркингах.
В основе D-Link DCS-4705E лежит высокочувствительная 1/2,5-дюймовая CMOS-матрица с 5-Мп разрешением. Она дополняется ИК-подсветкой дальностью действия до 30 м, позволяющей вести наблюдение в ночное время и/или в условиях ограниченной освещенности, а WDR и 3D-фильтр обеспечивают получение чёткого и контрастного изображения без шумов и засветки.
Новая камера выполнена в компактном защищённом от попадания пыли и влаги корпусе класса IP66 и может работать в диапазоне температур от - 40 °C до +50 °C. Она обеспечивает отслеживание движения в заданной области, обнаружение несанкционированного воздействия на корпус, детализацию объектов с 10-кратным цифровым увеличением и наложение масок приватности. Питание камеры осуществляется от PoE-коммутатора (IEEE 802.3af) или источника постоянного тока 12 В.
D-Link DCS-4705E уже появилась в России по рекомендованной цене $251.
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