Apple ещё предстоит решить проблему автономности Apple Watch, а пока производители аксессуаров извлекают из этого выгоду. Так, компания Satechi предлагает оригинальное решение, с помощью которого вы сможете зарядить смарт-часы от любого порта USB-C.
Если быть точным, док-станция Satechi USB-C Magnetic Charging Dock для Apple Watch представляет собой небольшую коробку с разъёмом USB-C, которую можно напрямую подключить к любому источнику с USB-C. Тем более, что в настоящее время их предостаточно, и среди них даже можно отметить MacBook Pro и iPad Pro. Привлекательность данного устройства заключается в его компактности и удобстве использования.
Док-станция сертифицирована по стандарту MFi, поэтому вам не нужно беспокоиться о несоответствующей и потенциально опасной выходной мощности, а также совместима со всеми моделями Apple Watch. Ещё одним приятным дополнением является наличие магнитного держателя, который позволяет заряжать устройство, например, и в вертикальном положении.
Обойдётся Satechi USB-C Magnetic Charging Dock в $44,99 (3 000 руб).