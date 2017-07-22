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Satechi USB-C Magnetic Charging Dock позволит заряжать Apple Watch от порта USB-C

20 декабря 2019, 13:23


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Apple ещё предстоит решить проблему автономности Apple Watch, а пока производители аксессуаров извлекают из этого выгоду. Так, компания Satechi предлагает оригинальное решение, с помощью которого вы сможете зарядить смарт-часы от любого порта USB-C.

Анонс Satechi USB-C Magnetic Charging Dock


Если быть точным, док-станция Satechi USB-C Magnetic Charging Dock для Apple Watch представляет собой небольшую коробку с разъёмом USB-C, которую можно напрямую подключить к любому источнику с USB-C. Тем более, что в настоящее время их предостаточно, и среди них даже можно отметить MacBook Pro и iPad Pro. Привлекательность данного устройства заключается в его компактности и удобстве использования.

Анонс Satechi USB-C Magnetic Charging Dock


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Док-станция сертифицирована по стандарту MFi, поэтому вам не нужно беспокоиться о несоответствующей и потенциально опасной выходной мощности, а также совместима со всеми моделями Apple Watch. Ещё одним приятным дополнением является наличие магнитного держателя, который позволяет заряжать устройство, например, и в вертикальном положении.

Анонс Satechi USB-C Magnetic Charging Dock


Обойдётся Satechi USB-C Magnetic Charging Dock в $44,99 (3 000 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших гарнитур виртуальной реальности. Чтобы помочь вам выбрать оптимальное устройство для погружения в виртуальную реальность, мы изучили множество VR-гарнитур разных типов и отобрали из них лучшие, которые действительно достойны вашего внимания. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка".

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