Сообщается, что крупнейшая социальная сеть Facebook стремится избавиться от зависимости от других технологических гигантов, таких как Google, и поэтому решила заняться разработкой собственной операционной системы. Об этом впервые сообщил источник The Information.
Это значит, что в будущем продукты от Facebook, в том числе Oculus и Portal, могут работать под управлением ОС собственной разработки, говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя подразделения компании по разработке решений для дополненной и виртуальной реальностей Фикуса Киркпатрика (Ficus Kirkpatrick).
По сообщениям, ОС от Facebook будет создана полностью с нуля. Руководит проектом Марк Луковский (Mark Lucovsky), бывший инженер Microsoft, который является соавтором операционной системы Windows NT. Стоит отметить, что название новой ОС пока неизвестно.
Пока Facebook не отмечает, когда именно появится ОС, и какие продукты будут использовать её в первую очередь. Это не первый раз, когда Facebook рассматривает возможность разработки собственной ОС. Когда-то были разработаны прототипы пользовательских ОС, но в конечном итоге было принято решение продолжать использовать Android.
Наряду с собственной операционной системой Facebook также разрабатывает голосовой помощник, аналогичный Siri и Alexa. Компания даже обратилась к Microsoft с просьбой лицензировать данные из своей поисковой системы Bing для обучения голосового помощника.