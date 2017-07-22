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Представлены смартфоны Oppo A91 и Oppo A8

20 декабря 2019, 15:10


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Oppo представила два новых смартфона серии A, куда вошли Oppo A91 и Oppo A8. В отличие от Oppo A8, Oppo A91 имеет более продвинутые характеристики, среди которых Full HD+ дисплей, экранный сканер отпечатков пальцев и четверная камера.

Анонс смартфонов Oppo A8 и Oppo A91


Говоря более подробно, Oppo A91 оснащён 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400) и соотношением сторон 20:9, который занимает 90,7% площади фронтальной поверхности устройства. Имеется режим защиты глаз, DC Dimming 2.0 и экранный сканер отпечатков пальцев 3-го поколения.

В основе новинки лежит чипсет MediaTek Helio P70 в паре с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флэш-памяти. Ёмкость батареи составляет 4025 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0. Имеется режим Game Boost 2.0 для лучшего игрового опыта. За работу Oppo A91 отвечает Android 9 Pie с прошивкой ColorOS 6.1.

В каплевидной моноброви расположилась 16 Мп фронтальная камера. Задняя камера включает в себя 48 Мп основной датчик, 8 Мп датчик со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 119 градусов, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор. Среди возможностей камеры стоит отметить стабилизация видеосъёмки, возможность ночной съёмки, режим HDR, который усиливает подсветку во время селфи. Само собой есть поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и 3,5-мм аудиоразъём.

Появится Oppo A91 в красном, чёрном и синем цветах по цене 1 999 юаней ($285 или 18 000 руб).

Анонс смартфонов Oppo A8 и Oppo A91


Oppo A8 получил 6,5-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ (720 x 1600), который занимает 89% площади фронтальной поверхности устройства. Также имеется защита глаз от вредного синего света. Чипсет представлен Helio P35 с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флэш-памяти. Ёмкость батареи равна 4230 мАч, что обеспечивает до 14 часов просмотра виде онлайн и до 7 часов игры в онлайн-игры.

Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. А тройная задняя камера состоит из 12 Мп основного сенсора, 2 Мп датчика для макросъёмки и 2 Мп датчика глубины. В отличие от Oppo A91, в данном случае сканер отпечатков пальцев традиционно разместился на задней панели.

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Доступен Oppo A8 в чёрном и лазурном цветах, а стоимость новинки составляет 1 199 юаней ($171 или 11 000 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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