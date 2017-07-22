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Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

20 декабря 2019, 15:55


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Похоже, что Facebook не удалось избежать проблем с безопасностью, когда речь заходит о пользовательских данных. В частности, сообщается, что учетные записи 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе.

Утечка 267 млн пользовательских данных Facebook


Согласно источнику, в Интернете была опубликована база данных, содержащая данные 267 млн пользователей социальной сети, включая номера телефонов и имена. Данную утечку обнаружил Боб Дьяченко (Bob Diachenko) из компании Comparitech. Получается, что любой желающий мог получить доступ к этим данным без пароля.

По сообщению Comparitech, база данных была доступна 4 декабря и размещена на форуме 12 декабря. Затем 19 декабря была отозвана и стала недоступной, после тогда как Боб Дьяченко обнаружил её. Стоит отметить, что это довольно крупная утечка данных, которые могут быть использованы для незаконных целей.

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К сожалению, это не первый случай, когда личные данные миллионов пользователей Facebook становятся общедоступными. В частности, в сентябре была найдена другая база с 419 млн записей, привязанными к учетным записям Facebook. Год назад была раскрыта личная информация, принадлежащая 29 млн пользователям. А в начале этого года более 20 000 сотрудников Facebook имели доступ к 600 млн паролей пользователей.



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