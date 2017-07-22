Похоже, что Facebook не удалось избежать проблем с безопасностью, когда речь заходит о пользовательских данных. В частности, сообщается, что учетные записи 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе.
Согласно источнику, в Интернете была опубликована база данных, содержащая данные 267 млн пользователей социальной сети, включая номера телефонов и имена. Данную утечку обнаружил Боб Дьяченко (Bob Diachenko) из компании Comparitech. Получается, что любой желающий мог получить доступ к этим данным без пароля.
По сообщению Comparitech, база данных была доступна 4 декабря и размещена на форуме 12 декабря. Затем 19 декабря была отозвана и стала недоступной, после тогда как Боб Дьяченко обнаружил её. Стоит отметить, что это довольно крупная утечка данных, которые могут быть использованы для незаконных целей.
К сожалению, это не первый случай, когда личные данные миллионов пользователей Facebook становятся общедоступными. В частности, в сентябре была найдена другая база с 419 млн записей, привязанными к учетным записям Facebook. Год назад была раскрыта личная информация, принадлежащая 29 млн пользователям. А в начале этого года более 20 000 сотрудников Facebook имели доступ к 600 млн паролей пользователей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".