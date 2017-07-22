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iPhone 2020 получат систему стабилизации изображения со сдвигом датчика

20 декабря 2019, 16:37


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Согласно отчету Digitimes, Apple планирует включить более совершенный компонент стабилизации изображения в модели смартфонов iPhone 2020 года. Уже довольно давно смартфоны компании обладают системой стабилизации изображения, и усовершенствования в области аппаратного сдвига сенсоров продолжают эту тенденцию.

iPhone 2020 получат систему стабилизации изображения со сдвигом датчика


В отличие от оптической стабилизации изображения, смещение сенсора подразумевает перемещение сенсора внутри модуля камеры. Пока неизвестно, будет ли один метод превосходить другой с точки зрения качества изображения, или же Apple делает это из соображений пространства или стоимости.

В целом, ожидается, что будущие iPhone получат значительные изменения. Помимо поддержки 5G, новые флагманские модели iPhone будут иметь другой дизайн, который напоминает iPhone 4. Весь модельный ряд также будет оснащён OLED-дисплеями.

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В последнем отчёте аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорится, что в 2020 году ожидается появление четырёх iPhone с 5,4-, 6,1- и 6,7-дюймовым дисплеем. Также новинки получат обновлённую основную камеру с датчиком ToF и улучшенным портретным режимом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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