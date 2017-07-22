Смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite были представлены в начале 2019 года. На этот раз сообщается, что Huawei готовит к выпуску новый Huawei P30 Lite (2020). И сегодня стала известна стоимость будущей новинки.
Ожидается, что Huawei P30 Lite (2020) появится на европейском рынке по цене 349 евро (24 000 руб). Информации о доступности пока нет. Также не уточняются и технические характеристик новинки. Вероятно, Huawei P30 Lite (2020) станет первым смартфоном компании грядущего года.
Напомним, что оригинальный Huawei P30 Lite имеет 6,15-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Чипсет представлен Kirin 710 в паре с 4 Гбайт/6 Гбайт ОЗУ плюс 128 Гбайт флэш-памяти. P30 Lite доступен в двух вариантах на разных рынках. Один вариант имеет 24 Мп селфи-камеру и заднюю камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Второй вариант оснащён 32 Мп селфи-камерой и основной с 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп датчиками.
Ёмкость батареи составляет 3340 мАч с поддержкой 18 Вт быстро зарядки. Работает Huawei P30 Lite под управлением Android 9 Pie с прошивкой EMUI 9.1.
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