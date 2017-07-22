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Huawei готовит смартфон P30 Lite (2020) для европейского рынка

20 декабря 2019, 17:15


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Смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite были представлены в начале 2019 года. На этот раз сообщается, что Huawei готовит к выпуску новый Huawei P30 Lite (2020). И сегодня стала известна стоимость будущей новинки.

Huawei готовит смартфон P30 Lite (2020) для европейского рынка


Ожидается, что Huawei P30 Lite (2020) появится на европейском рынке по цене 349 евро (24 000 руб). Информации о доступности пока нет. Также не уточняются и технические характеристик новинки. Вероятно, Huawei P30 Lite (2020) станет первым смартфоном компании грядущего года.

Напомним, что оригинальный Huawei P30 Lite имеет 6,15-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Чипсет представлен Kirin 710 в паре с 4 Гбайт/6 Гбайт ОЗУ плюс 128 Гбайт флэш-памяти. P30 Lite доступен в двух вариантах на разных рынках. Один вариант имеет 24 Мп селфи-камеру и заднюю камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Второй вариант оснащён 32 Мп селфи-камерой и основной с 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп датчиками.

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Ёмкость батареи составляет 3340 мАч с поддержкой 18 Вт быстро зарядки. Работает Huawei P30 Lite под управлением Android 9 Pie с прошивкой EMUI 9.1.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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