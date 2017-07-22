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Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети

20 декабря 2019, 19:34


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Мобильный гибридного процессор Ryzen 7 4700U, относящийся к выходящему в 2020 году семейству Ryzen 4000 Renoir, засветился в результатах теста 3DMark.

Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети


Процессоры Renoir будут основаны на архитектуре Zen2, заменив линейку процессоров Picasso, которая строилась на архитектуре Zen+. Благодаря применению более современной архитектуры новинка основана на 7 нм техпроцессе, в отличие от 12 нм процессоров Picasso, также процессоры семейства Renoir получили современную встроенную графику Vega, которая очень схожа в производительности с видеокартами Radeon VII.

Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети


Засветившийся в утечке Ryzen 7 4700U - это 8-ядерный 8-поточный мобильный процессор с базовой тактовой частотой 2 ГГц (4,2 ГГц - в режиме Boost). Тактовая частота новинки превышает тактовую частоту ее предшественника Ryzen 7 3700U на 200 МГц, что вместе с новой архитектурой Zen2 и более качественной встроенной графикой позволяет сделать вывод о существенном усилении процессора нового поколения. Также сравнению были подвергнуты данные теста процессора Ryzen 7 4700U в 3DMark с его непосредственными конкурентами производства компании Intel серии Ice Lake. Из трех конкурентов лишь Intel Core i7 - 1065G7 смог превзойти новинку по всем показателям, однако процессор от Intel имеет более высокую тактовую частоту, что предоставляет ему некоторые преимущества в данном тесте.

Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети


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Линейка процессоров AMD Renoir появится на прилавках лишь 2020 году. На данный момент большинство известных данных о них имеют статус слухов и утечек, однако учитывая тенденцию прошедшего года, мы можем ожидать нового прорыва на рынке процессоров как мобильных, так и для настольных ПК.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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