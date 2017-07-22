Еще вчера в сети появились результаты теста 3DMark ожидаемого в 2020 году мобильного гибридного процессора Ryzen 7 4700U семейства Renoir, как в сеть утекла информация о еще двух представителя данной линейки - Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 4800H, предназначенных для использования в ноутбуках.
Согласно утечке обе новинки получат в своей распоряжение 8 ядер/16 потоков, что уже в два раза больше, чем у их предшественников предыдущегно поколения. Согласно неподтвержденным данным оба процессора будут работать с базовой тактовой частотой 2,3 ГГц и 4,8 ГГц в режиме Boost. Обладая такими характеристиками, обе новинки могут конкурировать с флагманским процессором Intel Core i9-9980HK, хотя он имеет тактовую частоту на 200 Гц больше, чем у конкурентов.
Кроме того, Ryzen 7 4800HS был внесен в список используемого оборудования нового ноутбука ASUS GA401IV. Ryzen 7 4800HS - это оптимизированная по мощности и энергопотреблению версия процессора Ryzen 7 4800H, такой процессор имеет более низкие частоты и сниженное энергопотребление. Кроме того новый ноутбук получит 14-дюймовый дисплей, 16 Гбайт оперативной памяти и будет управляться операционной системой Windows 10.
Использование новейших процессоров AMD серии позволит производителям повысить производительность устройств, которые поступят в продажу в следующем году. Кроме ASUS GA401IV новые процессоры появились в описании ряда других ноутбуков 2020 года данной компании.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".