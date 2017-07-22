Ранее стало известно, что AMD Radeon RX 5600 XT получит 1920 потоковых процессора и 6 Гбайт памяти GDDR6. На этот раз в сети появились результаты тестирования видеокарты в 3DMark, а также был подтверждён данный объём памяти.
Тестирования проводилось на базе OEM-системы HP с процессором Intel Core i7 9700 в паре с 16 Гбайт памяти DDR4 и 128 Гбайт SSD. Также видеокарта была протестирована в системе с процессором i7 4700. Так, RX 5600 XT с 6 Гбайт работает примерно на 31 - 36% лучше, чем RX 5500 XT 8 Гбайт. Также это практически на одном уровне с несколько устаревшей видеокартой Radeon RX Vega 56.
В результате всё будет зависеть от цены, будут ли эти видеокарты интересны или нет. Radeon RX 5500 XT с 8 Гбайт оценена в $199 (12 000 руб), и, хотя RX 5700 XT имеет ценник в $499 (31 000 руб), цены снизились с момента её запуска, поэтому некоторые варианты доступны за $400 (25 000 руб).Ожидается, что Radeon RX 5600 XT с 6 Гбайт будет стоить $269 (17 000 руб). Однако, поскольку RX 5500 XT доступна с 8 ГБ за меньшую цену, считается, что будет также видеокарта с большим объёмом памяти и с более высокой ценой.
По слухам запуск AMD RX 5600 XT состоится на третьей неделе января 2020 года, а поэтому её анонс ожидается на CSE в начале января.
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