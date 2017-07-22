В январе следующего года Samsung планирует представить новый смартфон Galaxy Note 10 Lite. В сети уже появлялось немало слухов об этой новинке. А теперь авторитетное издание Winfuture смогло получить официальные характеристики этого аппарата, который, кстати, окажется заметно дешевле, чем мы рассчитывали.
По их словам, новый Samsung Galaxy Note 10 Lite будет построен на прошлогоднем флагманском чипсете Exynos 9810, лежащем в основе серий Galaxy S9 и Galaxy Note 9. Этот же 10-нм чипсет будет отвечать и за производительность другой новинки Samsung под названием Galaxy S10 Lite, которая также должна дебютировать в январе 2020 года.
Новый смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей Infinity-O с разрешением 2400х1080 пикселей и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Смартфон оснастят 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. Он работает под управлением Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0 и комплектуется аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой 25-Вт быстрой зарядки.
Samsung установила в Galaxy Note 10 Lite тройную тыльную камеру, каждый сенсор которой имеет 12-Мп разрешение. При этом первый из них получит апертуру f/1.7, второй будет снабжён телефото-оптикой с диафрагмой f/2.4 и поддержкой 2-кратного оптического зума, а третий оснастят широкоугольной оптикой с апертурой f/2.2. Смартфон сможет записывать UHD-видео на 60 к/с и получит поддержку super slow-mo видео. Фронтальная камера аппарата имеет 32-Мп разрешение и диафрагму f/2.0.
Предыдущие утечки предполагали, что Samsung Galaxy Note 10 Lite будет поставляться со стилусом S Pen с поддержкой Bluetooth 5.1. Но старый чипсет смартфона исключает это, и его возможности будут ограничены Bluetooth 5.0. А среди других особенностей новинки называют NFC, 2-диапазонный Wi-Fi и 3,5-мм аудиоразъём. Смартфон имеет толщину 8,7 мм и весит 198 г.
Самое интересное, что, информаторы указывают на куда более доступный, чем ожидалось, ценник новинки в 609 евро (42 300 рублей). Продажи новинки должны начаться 10 января.
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