РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Большая утечка о Samsung Galaxy Note 10 Lite: подробные официальные характеристики и цена

23 декабря 2019, 10:23


Потрясающая скидка на ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-58TJ

В январе следующего года Samsung планирует представить новый смартфон Galaxy Note 10 Lite. В сети уже появлялось немало слухов об этой новинке. А теперь авторитетное издание Winfuture смогло получить официальные характеристики этого аппарата, который, кстати, окажется заметно дешевле, чем мы рассчитывали.

Большая утечка о Samsung Galaxy Note 10 Lite


По их словам, новый Samsung Galaxy Note 10 Lite будет построен на прошлогоднем флагманском чипсете Exynos 9810, лежащем в основе серий Galaxy S9 и Galaxy Note 9. Этот же 10-нм чипсет будет отвечать и за производительность другой новинки Samsung под названием Galaxy S10 Lite, которая также должна дебютировать в январе 2020 года.

Большая утечка о Samsung Galaxy Note 10 Lite


Новый смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей Infinity-O с разрешением 2400х1080 пикселей и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Смартфон оснастят 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. Он работает под управлением Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0 и комплектуется аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой 25-Вт быстрой зарядки.

Samsung установила в Galaxy Note 10 Lite тройную тыльную камеру, каждый сенсор которой имеет 12-Мп разрешение. При этом первый из них получит апертуру f/1.7, второй будет снабжён телефото-оптикой с диафрагмой f/2.4 и поддержкой 2-кратного оптического зума, а третий оснастят широкоугольной оптикой с апертурой f/2.2. Смартфон сможет записывать UHD-видео на 60 к/с и получит поддержку super slow-mo видео. Фронтальная камера аппарата имеет 32-Мп разрешение и диафрагму f/2.0.

Предыдущие утечки предполагали, что Samsung Galaxy Note 10 Lite будет поставляться со стилусом S Pen с поддержкой Bluetooth 5.1. Но старый чипсет смартфона исключает это, и его возможности будут ограничены Bluetooth 5.0. А среди других особенностей новинки называют NFC, 2-диапазонный Wi-Fi и 3,5-мм аудиоразъём. Смартфон имеет толщину 8,7 мм и весит 198 г.

Лазерное МФУ Brother DCP-L2520DWR с хорошей скидкой


Самое интересное, что, информаторы указывают на куда более доступный, чем ожидалось, ценник новинки в 609 евро (42 300 рублей). Продажи новинки должны начаться 10 января.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

Читайте также:

  • Samsung Galaxy Buds + появились на первом видео
  • Известны ключевые характеристики Samsung Galaxy S10 Lite
  • Samsung Galaxy Fold 2: первые «живые» фото нового складного смартфона
  • Samsung Galaxy Note 10 Lite появился на рендерах: плоский AMOLED-дисплей и тройная квадратная камера
  • Samsung незаметно представила бюджетный смартфон Galaxy A01

    • следующая новость
    PlayStation 5 и Xbox обещают мгновенную загрузку игр

    предыдущая новость
    Опубликованы результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT: производительность на уровне Vega 56

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама
    Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор смартфона Vsmart Live
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 декабря, 2019

    Новые подробности о будущем флагмане Sony Xperia

    PlayStation 5 и Xbox обещают мгновенную загрузку игр

    Большая утечка о Samsung Galaxy Note 10 Lite: подробные официальные характеристики и цена

    Опубликованы результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT: производительность на уровне Vega 56

    21 декабря, 2019

    AMD Ryzen 9 4900H и AMD Ryzen 7 4800H попали в спецификации новых ноутбуков от ASUS

    20 декабря, 2019

    Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети

    Huawei готовит смартфон P30 Lite (2020) для европейского рынка

    iPhone 2020 получат систему стабилизации изображения со сдвигом датчика

    Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

    Представлены смартфоны Oppo A91 и Oppo A8

    Facebook работает над собственной операционной системой

    Satechi USB-C Magnetic Charging Dock позволит заряжать Apple Watch от порта USB-C

    D-Link DCS-4705E: внешняя 5-Мп камера с ИК-подсветкой

    Huami Amazfit впервые примет участие в CES: новые категории инновационных продуктов

    Samsung Galaxy Buds + появились на первом видео

    Известны ключевые характеристики Samsung Galaxy S10 Lite

    19 декабря, 2019

    Консоль Xbox получит самый мощный графический процессор AMD

    В сети появились концепт-рендеры смартфона Apple iPhone SE2

    Oppo выпустит смарт-часы в 2020 году: с акцентом на здоровье пользователя

    Oppo Reno 3 Pro на «живых» фото: «дырявый» дисплей, четверная камера и стильный дизайн

    ССЫЛКИ