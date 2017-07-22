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Новые подробности о будущем флагмане Sony Xperia

23 декабря 2019, 12:20


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2020 году станет очень важным годом для Sony, поскольку компания готовится представить новую игровую консоль PlayStation 5 и смартфоны серии Xperia. И сегодня благодаря источнику LetsGoDigital стало известно, что последователь Sony Xperia 5 получит, так называемый, «дырявый» дисплей.

Sony Xperia может получить дырявый дисплей


Согласно новому отчёту, Sony Corporation подала заявку на получение патента на дизайн. Патент предназначен для нового графического пользовательского интерфейса. На изображениях представлен пользовательский интерфейс, а также положение нижней рамки смартфона. Верхняя рамка будет настолько узкой, что на ней не окажется места для размещения фронтальной камеры.

Sony Xperia может получить дырявый дисплей


Поэтому, судя по изображениям, смартфон получит «дырявый» дисплей с отверстием для камеры в его верхней центральной части. Примечательно, что Sony может также выбрать выдвижную камеру, но это вряд ли, поскольку компания высоко ценит водонепроницаемость своих устройств. Sony Xperia Z был первым водонепроницаемым смартфоном, и компания, не откажется от данной возможности для будущих флагманов.

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Если сравнивать с текущими смартфонами Xperia, видно, что соотношение сторон и форм-фактор устройства идентичны Sony Xperia 1, который стал лучим в 2019 году. Патент также раскрывает другую ключевую информацию. В частности, «Понедельник, 25 февраля» может стать датой анонса флагмана в рамках выставки MWC 2020. К сожалению, более подробной информации пока нет. По слухам, флагман Sony Xperia будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 865.



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