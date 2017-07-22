2020 году станет очень важным годом для Sony, поскольку компания готовится представить новую игровую консоль PlayStation 5 и смартфоны серии Xperia. И сегодня благодаря источнику LetsGoDigital стало известно, что последователь Sony Xperia 5 получит, так называемый, «дырявый» дисплей.
Согласно новому отчёту, Sony Corporation подала заявку на получение патента на дизайн. Патент предназначен для нового графического пользовательского интерфейса. На изображениях представлен пользовательский интерфейс, а также положение нижней рамки смартфона. Верхняя рамка будет настолько узкой, что на ней не окажется места для размещения фронтальной камеры.
Поэтому, судя по изображениям, смартфон получит «дырявый» дисплей с отверстием для камеры в его верхней центральной части. Примечательно, что Sony может также выбрать выдвижную камеру, но это вряд ли, поскольку компания высоко ценит водонепроницаемость своих устройств. Sony Xperia Z был первым водонепроницаемым смартфоном, и компания, не откажется от данной возможности для будущих флагманов.
Если сравнивать с текущими смартфонами Xperia, видно, что соотношение сторон и форм-фактор устройства идентичны Sony Xperia 1, который стал лучим в 2019 году. Патент также раскрывает другую ключевую информацию. В частности, «Понедельник, 25 февраля» может стать датой анонса флагмана в рамках выставки MWC 2020. К сожалению, более подробной информации пока нет. По слухам, флагман Sony Xperia будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 865.
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