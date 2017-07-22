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Владельцы iPhone X начали жаловаться на сокращение времени работы батареи

23 декабря 2019, 13:23


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Ухудшение работы аккумуляторов в процессе эксплуатации устройства является неизбежным процессом. Поэтому становится необходимым либо чаще заряжать смартфон, либо заменить аккумулятор. Для владельцев iPhone X последний вариант является единственным решением, поскольку многие пользователи начинают жаловаться на значительное сокращение времени работы батареи.

Время работы батареи Apple iPhone X значительно сократилось


Так, посетители форумов поддержки Apple и Reddit отмечают, что срок службы батареи iPhone X сократился до такой степени, что возникла необходимость её замены. Также один из пользователей написал, что смартфон отключается, когда заряд батареи составляет 20%. Учитывая, что срок службы батареи iPhone X ограничен двумя годами, пользователи не должны рассчитывать на такую же работоспособность после 500 циклов зарядки, по крайней мере, согласно Apple.

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Заплатив за флагман $1000, пользователи, вероятно, рассчитывали на его полную работоспособность в течение как минимум трёх лет. К сожалению, ухудшение качества батареи произошло менее чем за два года. А это значит, что стоимость продукта не соответствует его возможностям. И стоит отметить, что это вовсе не вина Apple, а характер работы литий-ионных батарей. В связи с этим Apple предлагает замену батареи, само собой, не бесплатно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vsmart Live. Vsmart Live - премиальный 6,2-дюймовый смартфон из Вьетнама, который только недавно официально приехал в Россию. Давайте посмотрим, на Vsmart Live в деле и узнаем так ли он хорош в реальной жизни, как и на бумаге. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vsmart Live: 48 мегапикселей из Вьетнама".

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