Ухудшение работы аккумуляторов в процессе эксплуатации устройства является неизбежным процессом. Поэтому становится необходимым либо чаще заряжать смартфон, либо заменить аккумулятор. Для владельцев iPhone X последний вариант является единственным решением, поскольку многие пользователи начинают жаловаться на значительное сокращение времени работы батареи.
Так, посетители форумов поддержки Apple и Reddit отмечают, что срок службы батареи iPhone X сократился до такой степени, что возникла необходимость её замены. Также один из пользователей написал, что смартфон отключается, когда заряд батареи составляет 20%. Учитывая, что срок службы батареи iPhone X ограничен двумя годами, пользователи не должны рассчитывать на такую же работоспособность после 500 циклов зарядки, по крайней мере, согласно Apple.
Заплатив за флагман $1000, пользователи, вероятно, рассчитывали на его полную работоспособность в течение как минимум трёх лет. К сожалению, ухудшение качества батареи произошло менее чем за два года. А это значит, что стоимость продукта не соответствует его возможностям. И стоит отметить, что это вовсе не вина Apple, а характер работы литий-ионных батарей. В связи с этим Apple предлагает замену батареи, само собой, не бесплатно.
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