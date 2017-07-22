По сообщениям, Samsung работает над 5G-версией флагманского планшета Galaxy Tab S6, который был официально представлен в августе этого года. Новинка появилась в версиях 4G LTE + Wi-Fi и Wi-Fi. О выпуске его 5G-версии впервые стало известно в октябре, тогда же устройство прошло различные необходимые сертификации. На этот раз на странице компании появилась страница поддержки нового Galaxy Tab S6 5G, а также рекламная акция.
На рекламной странице видно, что Galaxy Tab S6 5G указан вместе с другими моделями, такими как Galaxy Tab S6 (Wi-Fi и LTE), Galaxy Tab S5e (Wi-Fi и LTE) и Galaxy Tab A 255,4 мм (только Wi-Fi) и Galaxy Tab A с S Pen (только Wi-Fi). Акция проводится с 20 декабря по 31 марта 2020 года. Это означает, что Galaxy Tab S6 5G официально появится в данный промежуток времени. Страница поддержки Galaxy Tab S6 пока не доступна, но это твёрдый намёк на выход 5G планшета.
Говоря о характеристиках, внешне Galaxy Tab S6 5G будет схож с базовой моделью и получит 5G-модем. Согласно источникам, планшет будет оснащён 10,3-дюймовым дисплеем и мощной 7300 мАч батареей. Но пока официальных подтверждений не поступало.
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