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Samsung намекает на скорый запуск планшета Galaxy Tab S6 5G

23 декабря 2019, 14:23


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По сообщениям, Samsung работает над 5G-версией флагманского планшета Galaxy Tab S6, который был официально представлен в августе этого года. Новинка появилась в версиях 4G LTE + Wi-Fi и Wi-Fi. О выпуске его 5G-версии впервые стало известно в октябре, тогда же устройство прошло различные необходимые сертификации. На этот раз на странице компании появилась страница поддержки нового Galaxy Tab S6 5G, а также рекламная акция.

Появилась страница поддержки Samsung Galaxy Tab S6 5G


На рекламной странице видно, что Galaxy Tab S6 5G указан вместе с другими моделями, такими как Galaxy Tab S6 (Wi-Fi и LTE), Galaxy Tab S5e (Wi-Fi и LTE) и Galaxy Tab A 255,4 мм (только Wi-Fi) и Galaxy Tab A с S Pen (только Wi-Fi). Акция проводится с 20 декабря по 31 марта 2020 года. Это означает, что Galaxy Tab S6 5G официально появится в данный промежуток времени. Страница поддержки Galaxy Tab S6 пока не доступна, но это твёрдый намёк на выход 5G планшета.

Появилась страница поддержки Samsung Galaxy Tab S6 5G


Появилась страница поддержки Samsung Galaxy Tab S6 5G


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Говоря о характеристиках, внешне Galaxy Tab S6 5G будет схож с базовой моделью и получит 5G-модем. Согласно источникам, планшет будет оснащён 10,3-дюймовым дисплеем и мощной 7300 мАч батареей. Но пока официальных подтверждений не поступало.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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