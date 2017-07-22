Защищённый смартфон Oukitel WP5 с невероятно мощным аккумулятором всего за $99,99
23 декабря 2019, 15:12
На правах рекламы.
В период праздников компания Oukitel приготовила очередное приятное предложение. В частности, речь идёт о защищенном смартфоне Oukitel WP5 с невероятно мощным аккумулятором, который в период с 23 декабря по 5 января 2020 года, обойдётся вам всего в $99,99.
На что же прежде всего стоит обратить внимание? Так, Oukitel WP5 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1440) и защитой Corning Gorilla Glass. Более того смартфон обладает защитой от воды по стандарту IP68, а также отличается ударопрочностью, пыленепроницаемостью, способностью выдерживать падения с высоты 1,5 м и может сохранять работоспособность при -70 градусов цельсия. Всё это позволит наслаждаться активным отдыхом, не боясь повредить ваш девайс.
В основе Oukitel WP5 лежит чипсет MT6761 в паре с 3 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флэш-памяти. На задней панели имеется тройная камера с разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, дополненная четверной LED-вспышкой, что обеспечит невероятно яркие фото в условиях низкой освещённости. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Также смартфон имеет невероятно мощную батарею ёмкостью 8000 мАч, которая обеспечит до 615 часов работы в автономном режиме, до 42 часов разговора, до 43 часов прослушивания MP3-музики и до 12 часов просмотра видео онлайн.
Для больше безопасности компания оснастила Oukitel WP5 сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лица. Работает смартфон под управлением Android 9. В целом Oukitel WP5 является отличным устройством, достойным внимания.